Органный концерт при свечах «Бах. Циммер. Космос»

Незнакомый Петербург: орган в церкви Бенуа

Петербург – это не только Невский проспект, Дворцовая площадь и Летний сад. В потаенном уголке города, вдали от шумных толп туристов, находится белоснежный шпиль римско-католического храма Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы. Этот архитектурный шедевр был возведён по проекту знаменитого зодчего Николая Бенуа.

В ноябре 2025 года здесь откроется новая точка органного притяжения. В рамках серии концертов «Незнакомый Петербург: орган в церкви Бенуа» лучшие органисты нашей эпохи удивят вас разнообразием музыкальных программ.

Экскурсии перед концертами

Перед каждым концертом настоятель храма проведёт экскурсий, где вы сможете узнать интересные факты из истории храма и посетить семейное захоронение великой творческой династии Бенуа, расположенное в церковной крипте.

История храма Бенуа

Храм был построен в неороманском стиле в период с 1856 по 1859 год. В 1877-1879 годах по просьбе прихода Бенуа добавил колокольню, что его крайне огорчило, так как это нарушило гармонию первоначального замысла. В советское время кладбище было уничтожено, а церковь закрыта. В начале XXI века храм был передан верующим.

Музыкальное погружение: Бах. Циммер. Космос.

Молодая и харизматичная органистка Елизавета Козлова приглашает вас в уникальное музыкальное приключение, которое перенесет в мир гения Иоганна Себастьяна Баха и завораживающую атмосферу вина Ханса Циммера.

Музейный репертуар

В программе концерта — знаковые произведения для органа. Концерт начнётся с Токкаты и фуги ре минор, которая находится в топе классических композиций. Вы также узнаете, как хоральная прелюдия фа минор Баха стала частью киноклассики благодаря фильму Тарковского «Солярис».

Современные композиторы

Органная версия саундтрека Ханса Циммера к фильму «Интерстеллар» также будет представлена, и вас ждёт исполнение любимых мелодий из балета Чайковского «Щелкунчик». Кроме того, в программе — произведения великих композиторов, таких как Сезар Франк и Луи Вьерн, чей вклад в органную музыку невозможно переоценить.

Заключение

Вечер завершится под звон Вестминстерских колоколов, написанных Луи Вьерном, в которых мастерски используются тембровые возможности органа. Бах, Циммер, космос — затаите дыхание и готовьтесь к событию, которое заставит ваши сердца биться в унисон с пульсом Вселенной!

Информация для зрителей

Обратите внимание, что в продаже билеты двух категорий — с экскурсии и без. Экскурсия начинается за 30 минут до концерта. Концерт длится 1 час 10 минут без антракта и предназначен для зрителей старше 6 лет.

Программа концерта

Иоганн Себастьян Бах (1685–1750) — Токката и фуга ре минор BWV 565

Хоральные прелюдии BWV 645, BWV 649, BWV 650

Жан Ален — Литании (1937) JA 119

Ханс Циммер — Интерстеллар

Сезар Франк (1822–1890) — Прелюдия, фуга и вариация op. 18 № 3 си минор

Петр Чайковский (1840–1893) — «Танец феи Драже» и «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик»

Луи Вьерн (1870–1937) — Вестминстерские колокола op. 54

Исполнитель: лауреат международных конкурсов Елизавета Козлова, орган — электронный орган Johannus.