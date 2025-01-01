Органный концерт при свечах «Bach’s Mementо и лунный свет над Невой»

Концерт "Bach’s Memento и лунный свет над Невой" с органом Светланы Фурник

Приглашаем вас на уникальный концерт «Bach’s Memento и лунный свет над Невой», который пройдет в Римско-католическом храме Матери Божией Лурдской. Исполнитель — лауреат международных конкурсов Светлана Фурник, мастер органного искусства.

Драматургия концерта

Концерт строится вокруг наследия великого Иоганна Себастьяна Баха, чья музыка продолжает оставаться актуальной через века. Многие композиторы обращаются к его произведениям, создавая удивительные интерпретации.

Шарль-Мари Видор, родоначальник жанра органной симфонии, представит цикл «Bach’s Memento», в котором произведения Баха зазвучат новыми гранями. В программе — двухчастные циклы и хоральные обработки, включая «Прелюдию и фугу ля минор», известную как «великая», которая является настоящей органной поэмой.

Произведения на концерте

В программе также звучит «Молитва» Сезара Франка, органиста и композитора, чье творчество тесно связано с наследием Баха. Важной частью концерта станет «Лунный свет» Клода Дебюсси, третья часть «Бергамасской сюиты», вдохновленная поэзией Поля Верлена.

Завершит концерт «Вестминстерские колокола» Луи Вьерна — произведение, где мастерство органного исполнения создает эффект колокольного звона. Вьерн, блестящий органист и импровизатор, оставил значительный след в органной музыке.

Уникальный орган и особое место

Концерт пройдет на одном из исторических органов семейства Walcker, созданном в 1910 году. Этот орган способен передавать как барочную, так и романтическую музыку, что станет настоящим открытием для зрителей.

Храм Матери Божией Лурдской — это уголок, пропитанный французской атмосферой. Построенный в южнофранцузском романском стиле по проекту архитектора Леонтия Бенуа, он является уникальным католическим приходом в Петербурге, не закрывшимся в советский период.

Информация о концерте

Планируемая продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.

Программа концерта