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Органный концерт при свечах «Bach’s Mementо и лунный свет над Невой»
Киноафиша Органный концерт при свечах «Bach’s Mementо и лунный свет над Невой»

Органный концерт при свечах «Bach’s Mementо и лунный свет над Невой»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт "Bach’s Memento и лунный свет над Невой" с органом Светланы Фурник

Приглашаем вас на уникальный концерт «Bach’s Memento и лунный свет над Невой», который пройдет в Римско-католическом храме Матери Божией Лурдской. Исполнитель — лауреат международных конкурсов Светлана Фурник, мастер органного искусства.

Драматургия концерта

Концерт строится вокруг наследия великого Иоганна Себастьяна Баха, чья музыка продолжает оставаться актуальной через века. Многие композиторы обращаются к его произведениям, создавая удивительные интерпретации.

Шарль-Мари Видор, родоначальник жанра органной симфонии, представит цикл «Bach’s Memento», в котором произведения Баха зазвучат новыми гранями. В программе — двухчастные циклы и хоральные обработки, включая «Прелюдию и фугу ля минор», известную как «великая», которая является настоящей органной поэмой.

Произведения на концерте

В программе также звучит «Молитва» Сезара Франка, органиста и композитора, чье творчество тесно связано с наследием Баха. Важной частью концерта станет «Лунный свет» Клода Дебюсси, третья часть «Бергамасской сюиты», вдохновленная поэзией Поля Верлена.

Завершит концерт «Вестминстерские колокола» Луи Вьерна — произведение, где мастерство органного исполнения создает эффект колокольного звона. Вьерн, блестящий органист и импровизатор, оставил значительный след в органной музыке.

Уникальный орган и особое место

Концерт пройдет на одном из исторических органов семейства Walcker, созданном в 1910 году. Этот орган способен передавать как барочную, так и романтическую музыку, что станет настоящим открытием для зрителей.

Храм Матери Божией Лурдской — это уголок, пропитанный французской атмосферой. Построенный в южнофранцузском романском стиле по проекту архитектора Леонтия Бенуа, он является уникальным католическим приходом в Петербурге, не закрывшимся в советский период.

Информация о концерте

Планируемая продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.

Программа концерта

  • Иоганн Себастьян Бах (1685–1750)
    • Прелюдия и фуга фа минор BWV 534
    • Хоральная обработка Schmücke dich, o liebe Seele из цикла 18 Лейпцигских хоральных обработок BWV 654
    • Прелюдия и фуга ля минор BWV 543
  • Шарль-Мари Видор (1844–1937)
    • Пьесы из цикла (Памяти Баха): Sicilienne – Mattheus – Final
  • Сезар Франк (1822–1890)
    • Молитва op. 20
  • Клод Дебюсси (1862–1918)
    • «Лунный свет» из «Бергамасской сюиты» в транскрипции для органа Алекса Сельера
  • Луи Вьерн (1870–1937)
    • «Вестминстерские колокола» из цикла «24 пьесы в фантастическом стиле»

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 19 сентября
Римско-католическая церковь Лурдской Божьей Матери Санкт-Петербург, Ковенский пер., 7
20:00 от 900 ₽

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