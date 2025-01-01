Органный концерт при свечах «Bach’s Memento / Памяти Баха»

Bach’s Memento. Памяти Баха

Эта программа посвящена великому Иоганну Себастьяну Баху, который по праву считается эталоном совершенства в музыке. Его творчество — это безбрежный звуковой океан, в котором объединены земное и небесное. Бах стал символом гармонии, творя в различных жанрах, за исключением оперы. Он прославился прежде всего своими органными сочинениями, которые продолжают вдохновлять музыкантов по всему миру.

Программа концерта

Концерт откроет Фантазия соль мажор (BWV 572), созданная в период увлечения Баха переписыванием Органной книжечки. Это трехчастная композиция, где главная тема исполняется с полным регистром, как было принято во Франции. Все три части могут быть интерпретированы как свободные фантазии.

Затем прозвучат Лейпцигские хоралы — сборник из 18 хоральных обработок, созданный Бахом в последние годы его жизни, подводящий итог его творчества в этом жанре.

Влияние Баха на современную музыку

Вокруг Баха вращается мировое сообщество музыкантов. Один из них — Шарль-Мари Видор, родоначальник жанра органной симфонии, который в своем цикле Bach’s Memento использует многочисленные опусы Баха, открывая их новые грани. В этом контексте звучит проникновенная Молитва Сезара Франка, основоположника органной романтической традиции во Франции, который оставил более ста тридцати пьес для органа.

Концерт завершит легендарная пьеса Вестминстерские колокола Луи Вьерна, в которой композитор мастерски имитирует перезвон колоколов, используя все возможности органа. Вьерн, преемник традиций Франка и Видора, был титулярным органистом Собора Парижской Богоматери более 30 лет и стал известным во всем мире.

Детали концерта

Исполнитель: Лауреат международных конкурсов Светлана Фурник, орган

Продолжительность: 1 час 10 минут без антракта

Возрастное ограничение: Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет

Программа концерта:

Иоганн Себастьян Бах (1685–1750): Фантазия соль мажор BWV 572

Хоральная обработка «Schmücke dich, o liebe Seele» из цикла «18 Лейпцигских хоральных обработок» BWV 654

Прелюдия и фуга ля минор BWV 543

Шарль-Мари Видор (1844–1937): 2 пьесы из цикла «Памяти Баха»: Sicilienne

Сезар Франк (1822–1890): Молитва op. 20

Луи Вьерн (1870–1937): Вестминстерские колокола из цикла «24 пьесы в фантастическом стиле»

Не упустите возможность погрузиться в мир музыки Баха и его наследия на этом уникальном концерте!