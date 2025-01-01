Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Органный концерт при свечах «Bach’s Memento / Памяти Баха»
Киноафиша Органный концерт при свечах «Bach’s Memento / Памяти Баха»

Органный концерт при свечах «Bach’s Memento / Памяти Баха»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Bach’s Memento. Памяти Баха

Эта программа посвящена великому Иоганну Себастьяну Баху, который по праву считается эталоном совершенства в музыке. Его творчество — это безбрежный звуковой океан, в котором объединены земное и небесное. Бах стал символом гармонии, творя в различных жанрах, за исключением оперы. Он прославился прежде всего своими органными сочинениями, которые продолжают вдохновлять музыкантов по всему миру.

Программа концерта

Концерт откроет Фантазия соль мажор (BWV 572), созданная в период увлечения Баха переписыванием Органной книжечки. Это трехчастная композиция, где главная тема исполняется с полным регистром, как было принято во Франции. Все три части могут быть интерпретированы как свободные фантазии.

Затем прозвучат Лейпцигские хоралы — сборник из 18 хоральных обработок, созданный Бахом в последние годы его жизни, подводящий итог его творчества в этом жанре.

Влияние Баха на современную музыку

Вокруг Баха вращается мировое сообщество музыкантов. Один из них — Шарль-Мари Видор, родоначальник жанра органной симфонии, который в своем цикле Bach’s Memento использует многочисленные опусы Баха, открывая их новые грани. В этом контексте звучит проникновенная Молитва Сезара Франка, основоположника органной романтической традиции во Франции, который оставил более ста тридцати пьес для органа.

Концерт завершит легендарная пьеса Вестминстерские колокола Луи Вьерна, в которой композитор мастерски имитирует перезвон колоколов, используя все возможности органа. Вьерн, преемник традиций Франка и Видора, был титулярным органистом Собора Парижской Богоматери более 30 лет и стал известным во всем мире.

Детали концерта

Исполнитель: Лауреат международных конкурсов Светлана Фурник, орган

Продолжительность: 1 час 10 минут без антракта

Возрастное ограничение: Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет

Программа концерта:

  • Иоганн Себастьян Бах (1685–1750): Фантазия соль мажор BWV 572
  • Хоральная обработка «Schmücke dich, o liebe Seele» из цикла «18 Лейпцигских хоральных обработок» BWV 654
  • Прелюдия и фуга ля минор BWV 543
  • Шарль-Мари Видор (1844–1937): 2 пьесы из цикла «Памяти Баха»: Sicilienne
  • Сезар Франк (1822–1890): Молитва op. 20
  • Луи Вьерн (1870–1937): Вестминстерские колокола из цикла «24 пьесы в фантастическом стиле»

Не упустите возможность погрузиться в мир музыки Баха и его наследия на этом уникальном концерте!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 29 августа
Римско-католический храм Святого Станислава Санкт-Петербург, Союза Печатников, 22
19:30 от 900 ₽

В ближайшие дни

Cinema Medley: Интерстеллар
6+
Неоклассика
Cinema Medley: Интерстеллар
17 января в 19:00 МТС Live Холл
от 2000 ₽
Гидровояж. Вечеринка на теплоходе на разводные мосты
18+
Вечеринка
Гидровояж. Вечеринка на теплоходе на разводные мосты
15 августа в 23:59 Университетская набережная, 13
от 2600 ₽
Karaoke Show / Гидровояж. Вечеринка на теплоходе на разводные мосты
18+
Вечеринка
Karaoke Show / Гидровояж. Вечеринка на теплоходе на разводные мосты
6 сентября в 23:40 Университетская набережная, 13
от 2400 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше