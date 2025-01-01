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Органный концерт при свечах «Avе Maria и мистика французских соборов»
Киноафиша Органный концерт при свечах «Avе Maria и мистика французских соборов»

Органный концерт при свечах «Avе Maria и мистика французских соборов»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыкальное путешествие: Ave Maria и мистика французских соборов

Приглашаем вас на незабываемый вечер, посвященный шедеврам Ave Maria и глубокой мистике французских соборов. В этом концерте выступит великолепный ансамбль в составе Веры Даниловой (сопрано), Аллы Морозовой и Софии Графовой (орган). Это уникальная возможность насладиться музыкой, которая вдохновляла композиторов на протяжении веков.

История Ave Maria

Ave Maria — это не просто молитва, но и неиссякаемый источник вдохновения для многих композиторов. Каждый из них «услышал» эту молитву по-своему. Например, версия Ave Maria Баха — Гуно знаменита тем, что в качестве аккомпанемента использована до мажорная прелюдия из первого тома «Хорошо темперированного клавира» Баха.

Шедевр Шуберта был написан на текст поэмы Вальтера Скотта «Дева озера», переведенной на немецкий язык Адамом Шторком. Также стоит отметить, что Ave Maria Каччини является мастерской мистификацией петербургского лютниста и композитора Владимира Вавилова.

Французская органная школа

В программе концерта прозвучат менее известные версии Ave Maria французских композиторов-органистов, таких как Сезар Франк, Луи Вьерн и Марсель Дюпре. Франк, признанный мастером органного искусства, оставил более ста тридцати пьес для органа, среди которых цикл «Прелюдия, фуга и вариация», входящий в топ-10 органного репертуара.

Луи Вьерн, занимавший пост титулярного органиста Собора Парижской Богоматери более 30 лет, прославился как блестящий органист и импровизатор. Его органные симфонии и миниатюры стали классикой органного репертуара. Ярким акцентом вечера станет Сюита для дуэта органистов современного композитора Жюльена Бре.

Программа концерта

  • Сезар Франк (1822–1890)
    • Ave Maria FWV 62
    • Прелюдия, фуга и вариации си минор ор. 18
  • Луи Вьерн (1870–1937)
    • Ave Maria ор. 3
    • Tantum ergo ор. 2
    • Ave verum corpus ор. 15
    • Финал из Органной симфонии № 1 ре минор ор. 14
  • Марсель Дюпре (1886–1971)
    • Ave Maria
  • Шарль Гуно (1818–1893)
    • Гимн O Salutaris
  • Камиль Сен-Санс (1835–1921)
    • Ave Maria
  • Морис Дюрюфле (1902–1986)
    • Pie Jesu из Реквиема ор. 9
  • Жюльен Бре (1974*)
    • Сюита для органа в 4 руки
  • Иоганн Себастьян Бах — Шарль Гуно
    • Ave Maria
  • Франц Шуберт (1797–1828)
    • Ave Maria
  • Владимир Вавилов (1925–1973)
    • Ave Maria (приписывалось Джулио Каччини)

Исполнители

Концерт представят лауреаты международных конкурсов:

  • Вера Данилова, сопрано
  • София Графова, орган
  • Алла Морозова, орган

Информация о концерте

Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность погрузиться в мир великолепной музыки и ощутить атмосферу французских соборов!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 21 сентября
Храм Святого Антония Чудотворца Санкт-Петербург, 9-я Красноармейская, 10а
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