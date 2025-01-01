Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Органный концерт при свечах «Апофеоз барокко и романтический орган»
Киноафиша Органный концерт при свечах «Апофеоз барокко и романтический орган»

Органный концерт при свечах «Апофеоз барокко и романтический орган»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Вечер музыки барокко и романтического органа в Римско-католическом храме Матери Божией Лурдской

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие, которое состоится в самом сердце Санкт-Петербурга. 1 октября в Римско-католическом храме Матери Божией Лурдской прозвучат величественные произведения эпохи барокко и романтизма.

Звучание великих композиторов

В программе вечера — шедевры таких мастеров, как Иоганн Себастьян Бах, Георг Фридрих Гендель, Джованни Баттиста Бонончини, Феликс Мендельсон-Бартольди и другие. Неповторимый баритон Александра Орлова и виртуозная игра органистки Елены Малевой перенесут зрителей в мир музыкальных чудес.

Прекрасные мелодии барокко

В начале вечера прозвучит Фантазия во французском стиле соль мажор Баха. Этот уникальный музыкальный фрагмент был создан в период, когда композитор углубленно изучал произведения французских мастеров. Бах в этом произведении мастерски сочетает свои идеи с французским стилем.

Гендель, наш современник Баха, будет представлен двумя выдающимися композициями — органной версией Пассакальи и арией из оперы Ксеркс. Также на вечере можно услышать произведения Джованни Баттиста Бонончини, который оставил неизгладимый след в итальянской музыкальной культуре.

Романтические шедевры

Слушатели смогут насладиться работами Феликса Мендельсона, создавшего знаменитые Шесть сонат для органа, а также органными импровизациями великого Йозефа Габриэля фон Райнбергера. Уникальные мелодии, окутанные романтическим духом, знакомят с многослойностью и красотой композиций.

Неотъемлемой частью программы станет Каватина Валентина из оперы Фауст Шарля Гуно и произведение Чайковского Благословляю вас, леса, что добавит глубины и эмоциональной насыщенности вечеру.

Уникальный орган и историческая атмосфера

Мероприятие пройдет на одном из уникальных органов семейства Walcker, который был построен в 1910 году. Эти инструменты славятся своим мощным и объемным звучанием, идеально подходящим как для барочной, так и романтической музыки. Храм Матери Божией Лурдской, спроектированный Леонтием Бенуа, погружает в атмосферу французской культуры и истории.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника. Концерт будет длиться 1 час и 10 минут без антракта. Он предназначен для зрителей старше 6 лет.

Исполнители

  • Александр Орлов — баритон, лауреат международных конкурсов
  • Елена Малева — орган, лауреат международных конкурсов

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 3 октября
Римско-католическая церковь Лурдской Божьей Матери Санкт-Петербург, Ковенский пер., 7
20:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

18+
Рок Электронная музыка
The Prodigy Tribute Show
22 августа в 20:00 Jagger
от 1000 ₽
6+
Джаз
Валерий Сюткин и «Лайт Джаз»
19 августа в 16:00 Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге
от 2500 ₽
Органный концерт «Золотая классика» в Петрикирхе
6+
Классическая музыка
Органный концерт «Золотая классика» в Петрикирхе
14 августа в 19:00 Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла
от 599 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше