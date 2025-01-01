Органный концерт при свечах «Апофеоз барокко и романтический орган»

Вечер музыки барокко и романтического органа в Римско-католическом храме Матери Божией Лурдской

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие, которое состоится в самом сердце Санкт-Петербурга. 1 октября в Римско-католическом храме Матери Божией Лурдской прозвучат величественные произведения эпохи барокко и романтизма.

Звучание великих композиторов

В программе вечера — шедевры таких мастеров, как Иоганн Себастьян Бах, Георг Фридрих Гендель, Джованни Баттиста Бонончини, Феликс Мендельсон-Бартольди и другие. Неповторимый баритон Александра Орлова и виртуозная игра органистки Елены Малевой перенесут зрителей в мир музыкальных чудес.

Прекрасные мелодии барокко

В начале вечера прозвучит Фантазия во французском стиле соль мажор Баха. Этот уникальный музыкальный фрагмент был создан в период, когда композитор углубленно изучал произведения французских мастеров. Бах в этом произведении мастерски сочетает свои идеи с французским стилем.

Гендель, наш современник Баха, будет представлен двумя выдающимися композициями — органной версией Пассакальи и арией из оперы Ксеркс. Также на вечере можно услышать произведения Джованни Баттиста Бонончини, который оставил неизгладимый след в итальянской музыкальной культуре.

Романтические шедевры

Слушатели смогут насладиться работами Феликса Мендельсона, создавшего знаменитые Шесть сонат для органа, а также органными импровизациями великого Йозефа Габриэля фон Райнбергера. Уникальные мелодии, окутанные романтическим духом, знакомят с многослойностью и красотой композиций.

Неотъемлемой частью программы станет Каватина Валентина из оперы Фауст Шарля Гуно и произведение Чайковского Благословляю вас, леса, что добавит глубины и эмоциональной насыщенности вечеру.

Уникальный орган и историческая атмосфера

Мероприятие пройдет на одном из уникальных органов семейства Walcker, который был построен в 1910 году. Эти инструменты славятся своим мощным и объемным звучанием, идеально подходящим как для барочной, так и романтической музыки. Храм Матери Божией Лурдской, спроектированный Леонтием Бенуа, погружает в атмосферу французской культуры и истории.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника. Концерт будет длиться 1 час и 10 минут без антракта. Он предназначен для зрителей старше 6 лет.

Исполнители