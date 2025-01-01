Меню
Киноафиша Органный концерт «Предновогодний орган при свечах»

Органный концерт «Предновогодний орган при свечах»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерты VIII органного фестиваля «Венок Рождества» в Петербурге

С 25 декабря 2025 года по 10 января 2026 года в Петербурге, наполненном удивительной энергетикой зимних праздников, прозвучат концерты VIII органного фестиваля «Венок Рождества». Это фейерверк стилей и калейдоскоп эпох оставят неизгладимое послевкусие органного празднества.

Концерты фестиваля пройдут на семи исторических площадках Санкт-Петербурга, а также в других городах России. Теплая обстановка, чудесная музыка и исключительные интерьеры храмов создадут неповторимую атмосферу. Данный Рождественский органный марафон проходит под девизом «Орган над городом»!

Предновогодний орган при свечах

Приглашаем вас погрузиться в волшебную атмосферу одного из самых красивых вечеров уходящего года. В мерцающем свете сотен свечей в исполнении харизматичной Марии Короновой прозвучат мелодии, наполняющие душу теплом и предвкушением праздника.

В программе ожидаются:

  • Космос Баха в прелюдии и фуге до мажор BWV 547, который вознесёт вас на небывалые высоты.
  • Завораживающий танец Феи Драже.
  • Захватывающая история Кармен в концертной фантазии Эдвина Лемара.
  • Перезвон праздничных колоколов и вальс среди роскошного маскарада.

Музыка великих мастеров

Французская органная традиция будет представлена музыкальными произведениями трех непревзойдённых композиторов:

  • Луи Лефебюр-Вели, титулярный органист парижских храмов и мастер импровизации.
  • Шарль-Мари Видор, родоначальник органной симфонии, чьи 10 симфоний и результаты служения впечатляют.
  • Луи Вьерн, выступавший более 30 лет в Соборе Парижской Богоматери и создавший значимые программные пьесы.

Ярким акцентом вечера станет фантазия на темы оперы «Кармен» Жоржа Бизе, а также ностальгическая мелодия «Снег над Ленинградом» Микаэла Таривердиева — из любимого новогоднего фильма «Ирония судьбы».

Программа концерта

В программе:

  • Иоганн Себастьян Бах: Прелюдия и фуга до мажор BWV 547, Хоральная прелюдия «Приди, Язычников Спаситель»
  • Шарль-Мари Видор: Финал из Симфонии № 8
  • Эдвин Лемар: Концертная фантазия на темы из оперы Жоржа Бизе «Кармен»
  • Луи Лефебюр-Вели: Sortie в ми-бемоль мажоре
  • Пётр Чайковский: Танец Феи Драже из балета «Щелкунчик»
  • Микаэл Таривердиев: Снег над Ленинградом
  • Арам Хачатурян: Вальс из музыки к драме Михаила Лермонтова «Маскарад»
  • Луи Вьерн: Вестминстерские колокола

Исполнитель: Лауреат международных конкурсов Мария Коронова (орган, электронный орган Johannus).

Продолжительность концерта: 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.

Приходите за чудесами на «Предновогодний орган при свечах»!

Декабрь
28 декабря воскресенье
16:00
Храм Святого Антония Чудотворца Санкт-Петербург, 9-я Красноармейская, 10а
от 1000 ₽

