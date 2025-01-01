Органный концерт «Предновогодний орган при свечах»

С 25 декабря 2025 года по 10 января 2026 года в Петербурге, наполненном удивительной энергетикой зимних праздников, прозвучат концерты VIII органного фестиваля «Венок Рождества». Это фейерверк стилей и калейдоскоп эпох оставят неизгладимое послевкусие органного празднества.
Концерты фестиваля пройдут на семи исторических площадках Санкт-Петербурга, а также в других городах России. Теплая обстановка, чудесная музыка и исключительные интерьеры храмов создадут неповторимую атмосферу. Данный Рождественский органный марафон проходит под девизом «Орган над городом»!
Приглашаем вас погрузиться в волшебную атмосферу одного из самых красивых вечеров уходящего года. В мерцающем свете сотен свечей в исполнении харизматичной Марии Короновой прозвучат мелодии, наполняющие душу теплом и предвкушением праздника.
В программе ожидаются:
Французская органная традиция будет представлена музыкальными произведениями трех непревзойдённых композиторов:
Ярким акцентом вечера станет фантазия на темы оперы «Кармен» Жоржа Бизе, а также ностальгическая мелодия «Снег над Ленинградом» Микаэла Таривердиева — из любимого новогоднего фильма «Ирония судьбы».
В программе:
Исполнитель: Лауреат международных конкурсов Мария Коронова (орган, электронный орган Johannus).
Продолжительность концерта: 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.
Приходите за чудесами на «Предновогодний орган при свечах»!