Органный концерт «Популярный орган и Хроники Нарнии»

Цикл органных концертов в Шведской церкви Святой Екатерины

С марта 2025 года в Шведской церкви Святой Екатерины стартует уникальный цикл органных концертов. Этот памятник архитектуры, построенный в 1865 году по проекту Карла Карловича Андерсона, расположен в одном из самых живописных уголков города — на углу пешеходной Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка. Удивительная атмосфера и уникальная акустика церкви создают идеальные условия для звучания короля инструментов — органа.

Концерты пройдут в магическом полумраке, при свете мерцающих свечей, что добавит особую атмосферу каждому выступлению.

Программа "Популярный орган и Хроники Нарнии"

Особое внимание в цикле концертов заслуживает программа, посвященная произведениям признанного виртуоза Аиды Глуховой. В этот вечер зрители смогут насладиться музыкальными произведениями, которые охватывают различные века и стили — от средневековья до рока. В программе пересекутся космос Баха и мир «Хроник Нарнии».

Музыка Иоганна Себастьяна Баха

Концерт начнется с величайшего органного сочинения — Токкаты и фуги ре минор (BWV 565). Бах, гений эпохи барокко, подарил миру шедевры, которые выходят за рамки времени. Его хоральные обработки, такие как «Когда в великой мы нужде» и «Преобразись, возлюбленная душа», занимают важное место в немецком музыкальном искусстве и продолжают вдохновлять современных композиторов.

Интересный факт: музыка Баха стала неотъемлемой частью кинематографа, создавая уникальную атмосферу в фильмах. Например, хоральная прелюдия фа минор стала популярной благодаря фильму Андрея Тарковского «Солярис».

Произведения Александра Гильмана и Микаэла Таривердиева

Программа также включает в себя произведения Александра Гильмана, выдающегося органиста и композитора, чьи сочинения собраны в 18 сборниках под названием «Пьесы в различных стилях». Гильман создал множество органных сонат, которые прекрасно дополняют концерт.

Не менее значимы произведения Микаэла Таривердиева, который писал как в академическом формате, так и для кино. Его Первый концерт для органа «Кассандра» и Второй концерт «Полифоническая тетрадь» демонстрируют удивительное сочетание барочных традиций и современного языка музыки.

Завершение концерта

Концерт завершится незабываемым путешествием в мир фэнтези вместе с героями «Хроник Нарнии», где зрители смогут насладиться музыкой Гарри Грегсона-Уильямса.

Подробности концерта

Исполнитель: Лауреат Всероссийского и международных конкурсов Аида Глухова (орган)

Электронный орган: Johannus

Продолжительность концерта: 1 час 10 минут без антракта

Возрастное ограничение: концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.

Приглашаем вас стать частью этого волшебного музыкального вечера!