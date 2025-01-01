Органный концерт «От Баха до Уэббера: музыкальное приключение при свечах»

Меню
6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыкальное приключение при свечах: от Баха до Уэббера

В Шведской церкви Святой Екатерины с марта 2025 года открыт цикл органных концертов. Этот уникальный памятник архитектуры, возведенный в 1865 году по проекту Карла Карловича Андерсона, расположен в одном из самых живописных уголков города, на углу пешеходной Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка.

Богатейшая история, удивительная атмосфера и уникальная акустика делают церковь идеальным местом для звучания короля инструментов — органа. Все концерты проходят в таинственном полумраке при мерцании свечей, создавая атмосферу волшебства и вдохновения.

Забудьте о повседневности!

Уникальное музыкальное предложение от Ольги Самойленко и Майи Мокрецовой подарит вам яркие и неожиданные эмоции. В программе концерта — лучшие сочинения гениев барокко: Иоганна Себастьяна Баха и Джованни Баттиста Перголези, а также выдающиеся произведения Астора Пьяццоллы и Эндрю Ллойда Уэббера.

Программа концерта

  • Шарль-Мари Видор – Токката из Симфонии для органа № 5 фа минор op. 42/1
  • Джованни Баттиста Перголези – Se tu M’ami (Если ты меня любишь)
  • Эдуард Кипрский – Ave Maria
  • Луи Вьерн – Les Cloches de Hinckley (Колокола Хинкли) из Четвёртой сюиты «24 пьесы-фантазии» op. 55 № 6
  • Астор Пьяццолла – Ave Maria, Oblivion (Забвение), Либертанго
  • Эндрю Ллойд Уэббер – Memory, Pie Jesu
  • Иоганн Себастьян Бах – Пассакалия и фуга для органа до минор BWV 582
  • Франческо Сартори – Con te partirò (Отправлюсь с тобой)

Исполнители

Концерт представят лауреаты международных конкурсов:

  • Ольга Самойленко, сопрано
  • Майя Мокрецова, орган

Концерт пройдет на электронном органе Johannus и продлится 1 час 10 минут без антракта. Он предназначен для всех зрителей старше 6 лет.

Интересные факты

Известно, что Бах был идеалом композиторов французской романтической школы XIX столетия, а дуэт Ольги Самойленко и Майи Мокрецовой гарантирует незабываемое путешествие в мир музыки. Не пропустите шанс насладиться великолепными произведениями в уникальном исполнении!

Ждем вас на нашем музыкальном приключении при свечах!

Ноябрь
28 ноября пятница
19:30
Шведская лютеранская церковь Святой Екатерины Санкт-Петербург, М.Конюшенная, 1
от 1600 ₽

