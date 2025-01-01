Органный концерт «От Баха до Уэббера: музыкальное приключение при свечах»

В Шведской церкви Святой Екатерины с марта 2025 года открыт цикл органных концертов. Этот уникальный памятник архитектуры, возведенный в 1865 году по проекту Карла Карловича Андерсона, расположен в одном из самых живописных уголков города, на углу пешеходной Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка.
Богатейшая история, удивительная атмосфера и уникальная акустика делают церковь идеальным местом для звучания короля инструментов — органа. Все концерты проходят в таинственном полумраке при мерцании свечей, создавая атмосферу волшебства и вдохновения.
Уникальное музыкальное предложение от Ольги Самойленко и Майи Мокрецовой подарит вам яркие и неожиданные эмоции. В программе концерта — лучшие сочинения гениев барокко: Иоганна Себастьяна Баха и Джованни Баттиста Перголези, а также выдающиеся произведения Астора Пьяццоллы и Эндрю Ллойда Уэббера.
Концерт представят лауреаты международных конкурсов:
Концерт пройдет на электронном органе Johannus и продлится 1 час 10 минут без антракта. Он предназначен для всех зрителей старше 6 лет.
Известно, что Бах был идеалом композиторов французской романтической школы XIX столетия, а дуэт Ольги Самойленко и Майи Мокрецовой гарантирует незабываемое путешествие в мир музыки. Не пропустите шанс насладиться великолепными произведениями в уникальном исполнении!
Ждем вас на нашем музыкальном приключении при свечах!