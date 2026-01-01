Органный концерт «От Баха до Циммера. Неоклассика». Вечер при свечах.

В зале картинной Галереи Ильи Глазунова пройдёт органный концерт с участием Олеси Кравченко, яркой звезды современной академической сцены. Программа концерта включает выдающиеся произведения Иоганна Себастьяна Баха и запоминающиеся композиции Ханса Циммера, такие как «Now We are Free» из «Гладиатора» и сюиты из «Пиратов Карибского моря» и «Интерстеллара». Это событие станет настоящим праздником для любителей органной музыки, а также для тех, кто ценит гармоничное сочетание классики и современности.
В этот вечер зрители смогут насладиться величайшими произведениями Иоганна Себастьяна Баха и сочинениями Ханса Циммера. Олеся Кравченко, покоряющая сердца слушателей по всему миру своими уникальными интерпретациями, представит программу, в которой звук органа будет сочетаться с мощной эмоциональной палитрой.
Слушателей ждет невероятное музыкальное сочетание: от монументальной Токкаты и фуги ре минор Баха до эпичных мелодий из «Пиратов Карибского моря», «Гладиатора» и «Интерстеллара». Глубина барокко переплетется с современными саундреками, создавая уникальную атмосферу.
Для исполнения программы будет использован современный итальянский концертный орган Viscount, установленный в зале картинной Галереи.
Продолжительность концерта: 1 час 20 минут. Кроме того, в стоимость билета входит посещение картинных залов галереи перед началом концерта.