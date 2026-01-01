Оповещения от Киноафиши
Билеты
Органный концерт «От Баха до Циммера. Неоклассика». Вечер при свечах.
Билеты от 400₽
6+
Возраст 6+
О концерте

Органный концерт с Олесей Кравченко в Галерее Ильи Глазунова

В зале картинной Галереи Ильи Глазунова пройдёт органный концерт с участием Олеси Кравченко, яркой звезды современной академической сцены. Программа концерта включает выдающиеся произведения Иоганна Себастьяна Баха и запоминающиеся композиции Ханса Циммера, такие как «Now We are Free» из «Гладиатора» и сюиты из «Пиратов Карибского моря» и «Интерстеллара». Это событие станет настоящим праздником для любителей органной музыки, а также для тех, кто ценит гармоничное сочетание классики и современности.

Музыкальная программа

В этот вечер зрители смогут насладиться величайшими произведениями Иоганна Себастьяна Баха и сочинениями Ханса Циммера. Олеся Кравченко, покоряющая сердца слушателей по всему миру своими уникальными интерпретациями, представит программу, в которой звук органа будет сочетаться с мощной эмоциональной палитрой.

Что вас ждет

Слушателей ждет невероятное музыкальное сочетание: от монументальной Токкаты и фуги ре минор Баха до эпичных мелодий из «Пиратов Карибского моря», «Гладиатора» и «Интерстеллара». Глубина барокко переплетется с современными саундреками, создавая уникальную атмосферу.

Концертный зал

Для исполнения программы будет использован современный итальянский концертный орган Viscount, установленный в зале картинной Галереи.

Программа концерта:

  • И. С. Бах. Токката и фуга ре минор BWV 566
  • Х. Циммер. Сюита из к/ф «Пираты Карибского моря»
  • Х. Циммер. «Now We are Free» из к/ф «Гладиатор»
  • И. С. Бах. Прелюдия и фуга ре мажор BWV 532
  • Х. Циммер. «Шевалье де Сангреаль» из к/ф «Код да Винчи»
  • М. Найман «Обыкновенно. Кватро»
  • И. С. Бах. Пассакалия и фуга до минор BWV 582
  • Х. Циммер. Сюита из к/ф «Интерстеллар»

Продолжительность концерта: 1 час 20 минут. Кроме того, в стоимость билета входит посещение картинных залов галереи перед началом концерта.

Март
27 марта пятница
19:00
Галерея Ильи Глазунова Москва, Волхонка, 13
от 400 ₽

