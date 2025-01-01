Органный концерт «Органный космос: от Баха до Циммера»

Приглашаем вас в невероятное путешествие сквозь время, где встречаются эпохи и гении. Концерт «Органный космос: от Баха до Циммера» обещает стать настоящим музыкальным событием, которое вы не захотите пропустить.
В программе прозвучит музыка, рожденная в разные столетия, в исполнении лауреата международных конкурсов Ивана Мокшина, известного своими разнообразными и будоражащими воображение программами.
Гений Иоганна Себастьяна Баха подобен карте звездного неба, где царят абсолютная гармония и упорядоченность. Его Прелюдия и фуга до минор BWV 546 относится к лейпцигскому периоду и демонстрирует основные черты творчества композитора — масштабность, насыщенность фактуры и многогранность музыкальных образов.
Также в программе — Трио-соната № 2 до минор BWV 526, созданная Бахом для обучения сына Вильгельма Фридемана, который сам стал известным органистом.
Особое внимание стоит уделить французскому композитору Луи Маршану, чья виртуозная игра на органе и смелость исполнительского замысла оставили глубокий след в истории музыки. Он вошел в историю благодаря несостоявшейся музыкальной дуэли с Бахом, которая стала одной из самых грандиозных музыкальных битв своего времени. Легенда гласит, что Маршан, испугавшись мастерства Баха, не явился на встречу.
Вечер продолжится встречей с Хансом Циммером, чьи саундтреки к блокбастерам покорили мир. Музыка из фильмов, таких как «Интерстеллар» и «Пираты Карибского моря», будет представлена в органных версиях, что станет настоящим открытием для зрителей.
Не обойдется и без ностальгии: прозвучит Снег над Ленинградом из «Иронии судьбы» — короля саундтреков Микаэла Таривердиева, а также Сицилиана на русские темы в исполнении самого Ивана Мокшина.
Исполнитель: Иван Мокшин, орган. Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.