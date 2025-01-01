Органный концерт «Органный космос: от Баха до Циммера»

Органный космос: от Баха до Циммера

Приглашаем вас в невероятное путешествие сквозь время, где встречаются эпохи и гении. Концерт «Органный космос: от Баха до Циммера» обещает стать настоящим музыкальным событием, которое вы не захотите пропустить.

Музыка великих композиторов

В программе прозвучит музыка, рожденная в разные столетия, в исполнении лауреата международных конкурсов Ивана Мокшина, известного своими разнообразными и будоражащими воображение программами.

Гений Иоганна Себастьяна Баха подобен карте звездного неба, где царят абсолютная гармония и упорядоченность. Его Прелюдия и фуга до минор BWV 546 относится к лейпцигскому периоду и демонстрирует основные черты творчества композитора — масштабность, насыщенность фактуры и многогранность музыкальных образов.

Также в программе — Трио-соната № 2 до минор BWV 526, созданная Бахом для обучения сына Вильгельма Фридемана, который сам стал известным органистом.

Легенда о музыкальном поединке

Особое внимание стоит уделить французскому композитору Луи Маршану, чья виртуозная игра на органе и смелость исполнительского замысла оставили глубокий след в истории музыки. Он вошел в историю благодаря несостоявшейся музыкальной дуэли с Бахом, которая стала одной из самых грандиозных музыкальных битв своего времени. Легенда гласит, что Маршан, испугавшись мастерства Баха, не явился на встречу.

Современные акценты

Вечер продолжится встречей с Хансом Циммером, чьи саундтреки к блокбастерам покорили мир. Музыка из фильмов, таких как «Интерстеллар» и «Пираты Карибского моря», будет представлена в органных версиях, что станет настоящим открытием для зрителей.

Не обойдется и без ностальгии: прозвучит Снег над Ленинградом из «Иронии судьбы» — короля саундтреков Микаэла Таривердиева, а также Сицилиана на русские темы в исполнении самого Ивана Мокшина.

Программа концерта

Луи Вьерн (1870–1937) — Симфония № 1 для органа соло: VI. Final

Иоганн Себастьян Бах (1685–1750) — Прелюдия и фуга до минор BWV 546

Луи Маршан (1669–1732) — Большой диалог

Иоганн Себастьян Бах — Трио-соната № 2 до минор BWV 526

Иван Мокшин (2002*) — Сицилиана на русские темы

Микаэл Таривердиев (1931–1996) — Снег над Ленинградом

Ханс Циммер (1957*) — Музыка к к/ф «Интерстеллар»

Музыка к к/ф «Пираты Карибского моря»

Информация о концерте

Исполнитель: Иван Мокшин, орган. Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.