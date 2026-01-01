Оповещения от Киноафиши
Органный концерт «Орган и волынка: от Средневековья до Модерна»
Билеты от 400₽
Органный концерт «Орган и волынка: от Средневековья до Модерна»

6+
Продолжительность 80 минут
Возраст 6+
Билеты от 400₽

О концерте

Музыка Средневековья и Ренессанса в Галерее Ильи Глазунова

Галерея Ильи Глазунова приглашает на уникальный концерт, в котором лауреаты международных конкурсов Тимур Халиуллин (орган) и Никита Кобзарь (испанская волынка Гайта, ирландский вистл) исполнят произведения Средневековья и Ренессанса, а также музыкальные шедевры И.С. Баха, Л.Бетховена, Ф. Листа и К. Бадельта.

Необычное сочетание инструментов

Волынка и орган — это два духовых инструмента, которые, несмотря на схожесть в устройстве, создают уникальные музыкальные звуки. В процессе исполнения они вступают в диалог, обмениваясь тембрами и создавая гармоничное звучание. Экзотическое звучание волынки прекрасно дополняет торжественное звучание органа, формируя новые музыкальные идеи.

Исполняющие музыканты

В концерте примут участие:

  • Тимур Халиуллин (орган)
  • Никита Кобзарь (испанская волынка Гайта, ирландский вистл)

Программа концерта

В программе звучит музыка:

  • Средневековья и Ренессанса
  • И.С. Бах
  • Л.Бетховен
  • Ф. Лист
  • К. Бадельт

Дополнительная информация

Продолжительность концерта составляет 1 час 20 минут. Интересно, что стоимость билета включает в себя возможность посетить картинные залы Галереи перед началом концерта.

Не пропустите это удивительное событие, которое обязательно запомнится всем любителям исторической музыки и поклонникам необычных инструментальных сочетаний!

Май
8 мая пятница
19:00
Галерея Ильи Глазунова Москва, Волхонка, 13
от 400 ₽

