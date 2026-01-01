Органный концерт «Орган и волынка: от Средневековья до Модерна»

Галерея Ильи Глазунова приглашает на уникальный концерт, в котором лауреаты международных конкурсов Тимур Халиуллин (орган) и Никита Кобзарь (испанская волынка Гайта, ирландский вистл) исполнят произведения Средневековья и Ренессанса, а также музыкальные шедевры И.С. Баха, Л.Бетховена, Ф. Листа и К. Бадельта.
Волынка и орган — это два духовых инструмента, которые, несмотря на схожесть в устройстве, создают уникальные музыкальные звуки. В процессе исполнения они вступают в диалог, обмениваясь тембрами и создавая гармоничное звучание. Экзотическое звучание волынки прекрасно дополняет торжественное звучание органа, формируя новые музыкальные идеи.
В концерте примут участие:
В программе звучит музыка:
Продолжительность концерта составляет 1 час 20 минут. Интересно, что стоимость билета включает в себя возможность посетить картинные залы Галереи перед началом концерта.
Не пропустите это удивительное событие, которое обязательно запомнится всем любителям исторической музыки и поклонникам необычных инструментальных сочетаний!