Органный концерт «Орган и саксофон. Ритмы Испании и осень Пьяццоллы»
6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыкальное путешествие: ритмы Испании и осень Пьяццоллы

Феерический дуэт Константина Андреева (саксофон) и Екатерины Маришкиной (орган) приглашает вас на уникальное музыкальное путешествие. В программе «Ритмы Испании и осень Пьяццоллы» вас ждет захватывающее сочетание звуков, охватывающее эпохи от барокко до инновационных течений ХХ века.

Испанская музыкальная традиция

Испания с её солнечными мелодиями и яркими ритмами всегда манила композиторов. Именно здесь, с середины XVI века, сформировалась ведущая органная школа, подарившая миру оригинальный тип органа с уникальными тембровыми особенностями. За это время сложился обширный репертуар, включающий тьенто, вариации на песни и батальи, каждая из которых носит характерный испанский дух.

В этом концерте будет представлена «Баталья» Хосе Хименеса — одного из крупнейших органистов своего времени. Также в программу войдет колоритная «Астурия» Анри Бюссе, который учился у титанов органного искусства, таких как Сезар Франк и Шарль Мари Видор.

Новейшие звуки и направления

Другие важные фигуры испанской музыкальной сцены, такие как Исаак Альбенис и Хесус Гуриди, привнесли свои уникальные штрихи в этот контекст. Альбенис, основоположник испанской национальной музыкальной школы, был пионером нового направления Ренасимьенто.

Кроме того, в программу будут включены произведения выдающегося бразильского композитора Эйтора Вилла-Лобоса и Астора Пьяццоллы. Пьяццолла создал танго-фугу, внес в танго элементы баховской полифонии и стал ключевой фигурой музыкальной сцены ХХ века.

Программа вечера

  • Хосе Хименес (1601–1672) — Баталья 6o tono
  • Анри Бюссе (1872–1973) — Астурия, переложение для саксофона и органа
  • Хесус Гуриди Бидаола (1886–1961) — Оффертуар
  • Антонио Массана (1890–1966) — Пастораль
  • Эйтор Вилла-Лобос (1887–1959) — Фантазия в переложении для саксофона и органа
  • Хесус Гуриди Бидаола — Финал
  • Эйтор Вилла-Лобос — Ария из Бразильской бахианы № 5 в переложении для саксофона и органа
  • Исаак Альбенис (1860–1909) — Прелюдия, транскрипция для органа А. Курбанова
  • Астор Пьяццолла (1921–1992) — Времена года в Буэнос-Айресе: Осень в переложении для органа
  • Астор Пьяццолла — История танго: Cafe 1930 – Club 1960 в переложении для саксофона и органа
  • Ханс-Андре Штамм (1958*) — Rondo alla Latina
  • Астор Пьяццолла — Libertango в переложении для саксофона и органа

Подробности концерта

Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта. Он предназначен для зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность насладиться уникальным музыкальным опытом!

