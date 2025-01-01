Органный концерт «Орган и саксофон. Ритмы Испании и осень Пьяццоллы»

Феерический дуэт Константина Андреева (саксофон) и Екатерины Маришкиной (орган) приглашает вас на уникальное музыкальное путешествие. В программе «Ритмы Испании и осень Пьяццоллы» вас ждет захватывающее сочетание звуков, охватывающее эпохи от барокко до инновационных течений ХХ века.
Испания с её солнечными мелодиями и яркими ритмами всегда манила композиторов. Именно здесь, с середины XVI века, сформировалась ведущая органная школа, подарившая миру оригинальный тип органа с уникальными тембровыми особенностями. За это время сложился обширный репертуар, включающий тьенто, вариации на песни и батальи, каждая из которых носит характерный испанский дух.
В этом концерте будет представлена «Баталья» Хосе Хименеса — одного из крупнейших органистов своего времени. Также в программу войдет колоритная «Астурия» Анри Бюссе, который учился у титанов органного искусства, таких как Сезар Франк и Шарль Мари Видор.
Другие важные фигуры испанской музыкальной сцены, такие как Исаак Альбенис и Хесус Гуриди, привнесли свои уникальные штрихи в этот контекст. Альбенис, основоположник испанской национальной музыкальной школы, был пионером нового направления Ренасимьенто.
Кроме того, в программу будут включены произведения выдающегося бразильского композитора Эйтора Вилла-Лобоса и Астора Пьяццоллы. Пьяццолла создал танго-фугу, внес в танго элементы баховской полифонии и стал ключевой фигурой музыкальной сцены ХХ века.
Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта. Он предназначен для зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность насладиться уникальным музыкальным опытом!