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Органный концерт «Оперные шедевры и популярный орган»
Киноафиша Органный концерт «Оперные шедевры и популярный орган»

Органный концерт «Оперные шедевры и популярный орган»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Оперный вечер с органом: новые грани классики

Приглашаем вас на уникальный концерт «Оперные шедевры и популярный орган»! Это роскошный вечер, который подарит незабываемые эмоции как заядлым поклонникам оперы, так и тем, кто впервые открывает двери в этот фантастический мир.

Музыкальная палитра вечера

На концерте вы услышите барочную пышность Вивальди, божественное бельканто Беллини и Доницетти, захватывающий драматизм Верди и стиль веризма в музыкальных драмах Пуччини. Оперные хиты прозвучат в новой интерпретации: вместо привычного оркестрового сопровождения на сцену выйдет король инструментов — орган, способный заменить целый симфонический оркестр!

Звуки органа в опере

Вы когда-нибудь задумывались, как опера звучит на органе? Композиторы редко использовали этот инструмент в своих произведениях, и его партия зачастую была весьма скромной. Однако органная транскрипция — это настоящий фейерверк звучания! Откройте концерт с Триумфальным маршем из «Аиды» Джузеппе Верди и погрузитесь в атмосферу величия.

Программа концерта

  • Джоаккино Россини — Ария Розины из оперы «Севильский цирюльник»
  • Джузеппе Верди — Триумфальный марш из оперы «Аида» в переложении для органа
  • Андреа Фальконьери — O bellissimi capelli (О прекрасные кудри)
  • Антонио Вивальди — Ария странника из оратории «Торжествующая Юдифь»
  • Иоганн Себастьян Бах — Ария из оркестровой сюиты № 3 ре мажор BWV 1068
  • Винченцо Беллини — Речитатив и романс Джульетты из оперы «Монтекки и Капулетти»
  • Джакомо Пуччини — Ария Магды из оперы «Ласточка»
  • Иоганн Себастьян Бах — Хоральная прелюдия Schmücke dich, o liebe Seele (Преобразись, возлюбленная душа) BWV 654
  • Джузеппе Верди — Ария Джильды из оперы «Риголетто»
  • Александр Гильман — Соната для органа №1 op. 42: III. Final
  • Джакомо Пуччини — Вальс Мюзетты из оперы «Богема»
  • Винченцо Беллини — Ария Амины из оперы «Сомнамбула»

Исполнители

В концерте участвуют лауреаты международных конкурсов:

  • Аида Глухова — орган
  • Дарья Прокудина — сопрано

Общая информация

Продолжительность концерта составляет 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность открыть для себя ярчайший мир зашкаливающих эмоций и невероятной музыкальной красоты!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 5 августа
Собор Успения Пресвятой Девы Марии Санкт-Петербург, 1-я Красноармейская, 11
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