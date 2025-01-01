Органный концерт «Оперные шедевры и популярный орган»

Приглашаем вас на уникальный концерт «Оперные шедевры и популярный орган»! Это роскошный вечер, который подарит незабываемые эмоции как заядлым поклонникам оперы, так и тем, кто впервые открывает двери в этот фантастический мир.
На концерте вы услышите барочную пышность Вивальди, божественное бельканто Беллини и Доницетти, захватывающий драматизм Верди и стиль веризма в музыкальных драмах Пуччини. Оперные хиты прозвучат в новой интерпретации: вместо привычного оркестрового сопровождения на сцену выйдет король инструментов — орган, способный заменить целый симфонический оркестр!
Вы когда-нибудь задумывались, как опера звучит на органе? Композиторы редко использовали этот инструмент в своих произведениях, и его партия зачастую была весьма скромной. Однако органная транскрипция — это настоящий фейерверк звучания! Откройте концерт с Триумфальным маршем из «Аиды» Джузеппе Верди и погрузитесь в атмосферу величия.
В концерте участвуют лауреаты международных конкурсов:
Продолжительность концерта составляет 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность открыть для себя ярчайший мир зашкаливающих эмоций и невероятной музыкальной красоты!