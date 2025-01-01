Органный концерт «Ночное барокко: европейский вояж»

Ночное барокко: органные концерты в Шведской церкви Святой Екатерины

С марта 2025 года в Шведской церкви Святой Екатерины стартует цикл органных концертов. Этот уникальный памятник архитектуры, построенный в 1865 году по проекту Карла Карловича Андерсона в псевдороманском стиле, расположен в живописнейшем месте города — на углу пешеходной Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка. Его богатая история, удивительная атмосфера и уникальная акустика создают идеальные условия для звучания короля инструментов — органа!

Все концерты проходят в таинственном полумраке при завораживающем мерцании свечей. Мы приглашаем вас на незабываемое музыкальное путешествие!

Погружение в эпоху барокко

«Ночное барокко» — это захватывающее путешествие по одной из самых блистательных эпох в истории музыки. Мир барокко — это сочетание причудливых гармоний, математической точности, пышности и страстности, сплетенных в роскошный венок. Родина барокко — Италия, но этот великолепный стиль развивался по-своему в каждой европейской стране.

Великие композиторы барокко

На концерте вы услышите произведения великих композиторов, которые внесли значительный вклад в развитие органной музыки:

Дитрих Букстехуде (1637–1707) — великий композитор и органист, глава северонемецкой органной школы. Его масштабные и драматичные опусы стали предвестниками органного стиля Иоганна Себастьяна Баха.

(1637–1707) — великий композитор и органист, глава северонемецкой органной школы. Его масштабные и драматичные опусы стали предвестниками органного стиля Иоганна Себастьяна Баха. Иоганн Себастьян Бах (1685–1750) — гений немецкого барокко, который объединил традиции и достижения музыкального искусства. Его органные сочинения охватывают разные жанры, включая роскошные фантазии и грандиозные циклы.

(1685–1750) — гений немецкого барокко, который объединил традиции и достижения музыкального искусства. Его органные сочинения охватывают разные жанры, включая роскошные фантазии и грандиозные циклы. Луи Маршан (1669–1732) — виртуозный органист, известный смелостью и высочайшим искусством импровизации. Его слава была подкреплена несостоявшейся музыкальной дуэлью с Бахом.

(1669–1732) — виртуозный органист, известный смелостью и высочайшим искусством импровизации. Его слава была подкреплена несостоявшейся музыкальной дуэлью с Бахом. Генри Перселл (1659–1695) — композитор, чье творчество неразрывно связано с театром. Его музыка для более чем 50 театральных постановок стала основой его авторского наследия.

Программа концерта

В программе концерта:

Иоганн Себастьян Бах — Фантазия соль мажор BWV 572 (Пьеса во французском стиле)

Луи Маршан — Récit

Иоганн Себастьян Бах — Прелюдия и фуга ля минор, BWV 543

Хоральная обработка Schmücke dich, o liebe Seele из цикла «18 Лейпцигских хоральных обработок» BWV 654

Дитрих Букстехуде — Чакона до минор BuxWV 159

Иоганн Себастьян Бах — Фантазия и фуга до минор BWV 537

Ария из Оркестровой сюиты № 3 BWV 1068

Прелюдия и фуга фа минор BWV 534

Генри Пёрселл — Рондо из сюиты «Абделазар»

Исполнитель

Концерт исполнит лауреат международных конкурсов Светлана Фурник на органе Johannus. Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.

Не упустите возможность насладиться волшебной атмосферой «Ночного барокко» в старинной церкви!