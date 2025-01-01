Органный концерт «Ночное барокко: европейский вояж»

Ночное барокко: органные концерты в Шведской церкви Святой Екатерины
С марта 2025 года в Шведской церкви Святой Екатерины стартует цикл органных концертов. Этот уникальный памятник архитектуры, построенный в 1865 году по проекту Карла Карловича Андерсона в псевдороманском стиле, расположен в живописнейшем месте города — на углу пешеходной Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка. Его богатая история, удивительная атмосфера и уникальная акустика создают идеальные условия для звучания короля инструментов — органа!
Все концерты проходят в таинственном полумраке при завораживающем мерцании свечей. Мы приглашаем вас на незабываемое музыкальное путешествие!
Погружение в эпоху барокко
«Ночное барокко» — это захватывающее путешествие по одной из самых блистательных эпох в истории музыки. Мир барокко — это сочетание причудливых гармоний, математической точности, пышности и страстности, сплетенных в роскошный венок. Родина барокко — Италия, но этот великолепный стиль развивался по-своему в каждой европейской стране.
Великие композиторы барокко
На концерте вы услышите произведения великих композиторов, которые внесли значительный вклад в развитие органной музыки:
- Дитрих Букстехуде (1637–1707) — великий композитор и органист, глава северонемецкой органной школы. Его масштабные и драматичные опусы стали предвестниками органного стиля Иоганна Себастьяна Баха.
- Иоганн Себастьян Бах (1685–1750) — гений немецкого барокко, который объединил традиции и достижения музыкального искусства. Его органные сочинения охватывают разные жанры, включая роскошные фантазии и грандиозные циклы.
- Луи Маршан (1669–1732) — виртуозный органист, известный смелостью и высочайшим искусством импровизации. Его слава была подкреплена несостоявшейся музыкальной дуэлью с Бахом.
- Генри Перселл (1659–1695) — композитор, чье творчество неразрывно связано с театром. Его музыка для более чем 50 театральных постановок стала основой его авторского наследия.
Программа концерта
В программе концерта:
- Иоганн Себастьян Бах — Фантазия соль мажор BWV 572 (Пьеса во французском стиле)
- Луи Маршан — Récit
- Иоганн Себастьян Бах — Прелюдия и фуга ля минор, BWV 543
- Хоральная обработка Schmücke dich, o liebe Seele из цикла «18 Лейпцигских хоральных обработок» BWV 654
- Дитрих Букстехуде — Чакона до минор BuxWV 159
- Иоганн Себастьян Бах — Фантазия и фуга до минор BWV 537
- Ария из Оркестровой сюиты № 3 BWV 1068
- Прелюдия и фуга фа минор BWV 534
- Генри Пёрселл — Рондо из сюиты «Абделазар»
Исполнитель
Концерт исполнит лауреат международных конкурсов Светлана Фурник на органе Johannus. Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.
Не упустите возможность насладиться волшебной атмосферой «Ночного барокко» в старинной церкви!