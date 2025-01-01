Органный концерт «Ночное барокко: Бах и Вивальди»

Ночное барокко: увлекательное путешествие в мир музыки

В Шведской церкви Святой Екатерины с марта 2025 года стартует цикл органных концертов. Этот уникальный памятник архитектуры был построен в 1865 году по проекту Карла Карловича Андерсона в псевдороманском стиле. Церковь расположена в живописном месте города, на углу пешеходной Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка.

Богатейшая история, удивительная атмосфера и уникальная акустика создают идеальные условия для звучания короля инструментов — органа. Все концерты проходят в таинственном полумраке при завораживающем мерцании свечей. Мы ждем вас на этом незабываемом событии!

Ночное барокко: программа концерта

Неутомимая Мария Лобецкая приглашает в захватывающее путешествие по одной из самых блестящих эпох — эпохе барокко. Мир барокко — это сочетание причудливых гармоний и математической точности, пышности и страстности, сплетенных в роскошный венок.

Родина барокко — Италия, но каждая европейская страна развивала этот великолепный стиль по-своему. В программе концерта вы сможете насладиться произведениями итальянских, немецких, французских и испанских композиторов.

Италия: звуки великих мастеров

Джироламо Фрескобальди — фигура, оказавшая значительное влияние на творчество не только своих современников, но и музыкантов последующих эпох. Сам Иоганн Себастьян Бах хранил у себя рукопись Fiori Musicali, самого известного опуса Фрескобальди, и создал множество сочинений в итальянском стиле.

Антонио Вивальди, создатель «Планеты вечного лета», и Бах, гений, творец своей Вселенной, достигли апогея развития немецкой и итальянской музыки барокко. Их музыкальные диалоги продолжают звучать на афишах концертов XXI века.

Франция: виртуозность Луи Маршана

Луи Маршан, органист королевской капеллы Версаля, известен своей смелостью и виртуозной игрой. Он вошел в историю благодаря несостоявшейся музыкальной дуэли с Бахом.

Испания: яркая органная школа

С XVI века до середины XVII Испания занимала одну из ведущих позиций в органной музыке Европы. Испанская органная школа создала уникальные инструменты и обширный репертуар, включая жанры тьенто и батальи. В концерте прозвучит Баталья яркого представителя арагонской школы Хосе Хименеса.

Программа концерта

Николаус Брунс (1665–1697) — Прелюдия соль мажор

Антонио Вивальди (1678–1741) — Иоганн Себастьян Бах: Концерт для органа ре минор BWV 593

Луи Маршан (1669–1732) — Большой диалог

Джироламо Фрескобальди (1583–1643) — Capriccio sopra la Bassa fiamenga

Хосе Хименес (1601–1672) — Баталья

Иоганн Себастьян Бах — Токката и фуга ре минор BWV 565

Исполнитель: Лауреат международных конкурсов Мария Лобецкая, орган (электронный орган Johannus). Продолжительность концерта: 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.

Не упустите возможность насладиться великолепием барочной музыки в Шведской церкви Святой Екатерины!