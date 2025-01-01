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Органный концерт «Ночное барокко: Бах и Вивальди»
Киноафиша Органный концерт «Ночное барокко: Бах и Вивальди»

Органный концерт «Ночное барокко: Бах и Вивальди»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Ночное барокко: увлекательное путешествие в мир музыки

В Шведской церкви Святой Екатерины с марта 2025 года стартует цикл органных концертов. Этот уникальный памятник архитектуры был построен в 1865 году по проекту Карла Карловича Андерсона в псевдороманском стиле. Церковь расположена в живописном месте города, на углу пешеходной Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка.

Богатейшая история, удивительная атмосфера и уникальная акустика создают идеальные условия для звучания короля инструментов — органа. Все концерты проходят в таинственном полумраке при завораживающем мерцании свечей. Мы ждем вас на этом незабываемом событии!

Ночное барокко: программа концерта

Неутомимая Мария Лобецкая приглашает в захватывающее путешествие по одной из самых блестящих эпох — эпохе барокко. Мир барокко — это сочетание причудливых гармоний и математической точности, пышности и страстности, сплетенных в роскошный венок.

Родина барокко — Италия, но каждая европейская страна развивала этот великолепный стиль по-своему. В программе концерта вы сможете насладиться произведениями итальянских, немецких, французских и испанских композиторов.

Италия: звуки великих мастеров

Джироламо Фрескобальди — фигура, оказавшая значительное влияние на творчество не только своих современников, но и музыкантов последующих эпох. Сам Иоганн Себастьян Бах хранил у себя рукопись Fiori Musicali, самого известного опуса Фрескобальди, и создал множество сочинений в итальянском стиле.

Антонио Вивальди, создатель «Планеты вечного лета», и Бах, гений, творец своей Вселенной, достигли апогея развития немецкой и итальянской музыки барокко. Их музыкальные диалоги продолжают звучать на афишах концертов XXI века.

Франция: виртуозность Луи Маршана

Луи Маршан, органист королевской капеллы Версаля, известен своей смелостью и виртуозной игрой. Он вошел в историю благодаря несостоявшейся музыкальной дуэли с Бахом.

Испания: яркая органная школа

С XVI века до середины XVII Испания занимала одну из ведущих позиций в органной музыке Европы. Испанская органная школа создала уникальные инструменты и обширный репертуар, включая жанры тьенто и батальи. В концерте прозвучит Баталья яркого представителя арагонской школы Хосе Хименеса.

Программа концерта

  • Николаус Брунс (1665–1697) — Прелюдия соль мажор
  • Антонио Вивальди (1678–1741) — Иоганн Себастьян Бах: Концерт для органа ре минор BWV 593
  • Луи Маршан (1669–1732) — Большой диалог
  • Джироламо Фрескобальди (1583–1643) — Capriccio sopra la Bassa fiamenga
  • Хосе Хименес (1601–1672) — Баталья
  • Иоганн Себастьян Бах — Токката и фуга ре минор BWV 565

Исполнитель: Лауреат международных конкурсов Мария Лобецкая, орган (электронный орган Johannus). Продолжительность концерта: 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.

Не упустите возможность насладиться великолепием барочной музыки в Шведской церкви Святой Екатерины!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 27 сентября
Шведская лютеранская церковь Святой Екатерины Санкт-Петербург, М.Конюшенная, 1
22:00 от 1600 ₽

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