Органный концерт. Музыка из японского аниме и саундтреки при свечах

Команда IMAYC готова порадовать вас чем-то совершенно особенным! Серия концертов в Шведской церкви Святой Екатерины – уникальном памятнике архитектуры Санкт-Петербурга в псевдороманском стиле – ждет истинных меломанов и ценителей прекрасного.
Церковь была построена в 1865 году по проекту Карла Карловича Андерсона и расположена в одном из самых живописных мест города, на углу пешеходной Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка. Это место с богатой историей, удивительной акустикой и атмосферой, идеально подходящее для музыкальных событий.
В соборе с великолепной акустикой вас ждет уникальный концерт, в котором орган и скрипка проведут вас лабиринтами сюжетов японского аниме и мирового кинематографа. Тембр органа, неразрывно связанный с творчеством эпохи барокко – Баха, Генделя и Вивальди – раскрывается в новом качестве в саундтреках культовых фильмов.
В программе концерта музыка японских компьютерных игр и мультипликации перекликается с европейскими саундтреками, связывая века, эпохи и культуры. Этот концерт нельзя пропустить!
В концерте примут участие лауреаты международных конкурсов:
Продолжительность концерта составляет 1 час 20 минут без антракта. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой в удивительном месте!