Органный концерт. Музыка из японского аниме и саундтреки при свечах

Уникальный концерт в Шведской церкви Святой Екатерины

Команда IMAYC готова порадовать вас чем-то совершенно особенным! Серия концертов в Шведской церкви Святой Екатерины – уникальном памятнике архитектуры Санкт-Петербурга в псевдороманском стиле – ждет истинных меломанов и ценителей прекрасного.

Церковь была построена в 1865 году по проекту Карла Карловича Андерсона и расположена в одном из самых живописных мест города, на углу пешеходной Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка. Это место с богатой историей, удивительной акустикой и атмосферой, идеально подходящее для музыкальных событий.

Программа концерта

В соборе с великолепной акустикой вас ждет уникальный концерт, в котором орган и скрипка проведут вас лабиринтами сюжетов японского аниме и мирового кинематографа. Тембр органа, неразрывно связанный с творчеством эпохи барокко – Баха, Генделя и Вивальди – раскрывается в новом качестве в саундтреках культовых фильмов.

В программе концерта музыка японских компьютерных игр и мультипликации перекликается с европейскими саундтреками, связывая века, эпохи и культуры. Этот концерт нельзя пропустить!

Специальные номера

Чэнь Ю-пэн – Саундтреки к компьютерной игре «Геншин Импакт»: главная тема, вальс, битва

Иоганн Себастьян Бах – Хоральная прелюдия Ich ru zu dir, Herr Jesu Christ BWV 639 (использовалась в к/ф «Солярис»)

Рамин Джавади – Главная тема из к/ф «Игра престолов»

Нино Рота – Музыка из к/ф «Крёстный отец»

Ханс Циммер – Музыка из к/ф «Пираты Карибского моря»

Дзё Хисаиси – Музыка из аниме «Ходячий замок»

Сиро Сагису – Музыка из аниме «Евангелион»

Ютака Ямада – Музыка из аниме «Токийский гуль»

Ханс Циммер – Музыка из к/ф «Интерстеллар»

Микаэл Таривердиев – «Снег над Ленинградом» из музыки к к/ф «Ирония судьбы, или С легким паром»

Юго Канно – Музыка из аниме «Золотой ветер» («Невероятные приключения ДжоДжо»)

Исполнители

В концерте примут участие лауреаты международных конкурсов:

Иван Мокшин – орган

Валерия Давыдова – скрипка

Дополнительная информация

Продолжительность концерта составляет 1 час 20 минут без антракта. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой в удивительном месте!