Органный концерт «Между прошлым и будущим. Орган и флейта»

Концерт дуэта органа и флейты в Галерее Ильи Глазунова

Галерея Ильи Глазунова приглашает на уникальный концерт дуэта органа и флейты. В программе представлены произведения от барокко до современности, включая знаменитый «Канон» Иоганна Пахельбеля и композицию Test drive Джона Пауэлла из мультфильма «Как приручить дракона». Исполнительницы Екатерина Гальпер (флейта) и Наталья Летюк (орган) являются лауреатами международных конкурсов и способны порадовать любителей классической музыки и ценителей необычных инструментальных сочетаний.

Дуэт органа и флейты — это редкое и завораживающее музыкальное явление. Мощь и глубина органа прекрасно дополняются лёгкостью и прозрачностью флейты, создавая неповторимый звуковой ландшафт.

Программа концерта

В концерте прозвучат шедевры мировой музыки, демонстрирующие богатство и разнообразие стилей:

Дж. Пауэлл — Test drive из саундтрека к мультфильму «Как приручить дракона»;

И. Пахельбель — «Канон»;

Т. Дюбуа — «Большой хор», «Медитация» и «Триумфальный марш»;

Г. Ф. Гендель — «Вечный источник Божественного света» из «Оды ко Дню рождения Королевы Анны»;

И. С. Бах и Ш. Гуно — «Аве Мария»;

Ж.-Ф. Рамо — «Тамбурины» из оперы «Ипполит и Арисия»;

Ж. Бизе — антракт из оперы «Кармен»;

А. Калейс — «Токката» на тему хорала «Слава в вышних Богу»;

Дж. Ласт — «Одинокий пастух»;

А. Ваммес — «Долина танцев»;

И. С. Бах — менуэт и шутка из Оркестровой сюиты № 2, BWV 1067.

Исполнительницы

В программе выступят:

Екатерина Гальпер (флейта) — виртуозная исполнительница, чьё мастерство позволяет передать всю палитру эмоций от нежной лирики до драматического накала.

Наталья Летюк (орган) — органистка с богатым международным опытом и множеством наград. Её биография — это путь постоянного совершенствования и служения музыке.

Приобретая билет, вы также получаете возможность посетить картинные залы Галереи перед концертом.