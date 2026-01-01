Оповещения от Киноафиши
Органный концерт «Между прошлым и будущим. Орган и флейта»
Билеты от 400₽
Органный концерт «Между прошлым и будущим. Орган и флейта»

6+
Продолжительность 80 минут
Возраст 6+
Билеты от 400₽

О концерте

Концерт дуэта органа и флейты в Галерее Ильи Глазунова

Галерея Ильи Глазунова приглашает на уникальный концерт дуэта органа и флейты. В программе представлены произведения от барокко до современности, включая знаменитый «Канон» Иоганна Пахельбеля и композицию Test drive Джона Пауэлла из мультфильма «Как приручить дракона». Исполнительницы Екатерина Гальпер (флейта) и Наталья Летюк (орган) являются лауреатами международных конкурсов и способны порадовать любителей классической музыки и ценителей необычных инструментальных сочетаний.

Дуэт органа и флейты — это редкое и завораживающее музыкальное явление. Мощь и глубина органа прекрасно дополняются лёгкостью и прозрачностью флейты, создавая неповторимый звуковой ландшафт.

Программа концерта

В концерте прозвучат шедевры мировой музыки, демонстрирующие богатство и разнообразие стилей:

  • Дж. Пауэлл — Test drive из саундтрека к мультфильму «Как приручить дракона»;
  • И. Пахельбель — «Канон»;
  • Т. Дюбуа — «Большой хор», «Медитация» и «Триумфальный марш»;
  • Г. Ф. Гендель — «Вечный источник Божественного света» из «Оды ко Дню рождения Королевы Анны»;
  • И. С. Бах и Ш. Гуно — «Аве Мария»;
  • Ж.-Ф. Рамо — «Тамбурины» из оперы «Ипполит и Арисия»;
  • Ж. Бизе — антракт из оперы «Кармен»;
  • А. Калейс — «Токката» на тему хорала «Слава в вышних Богу»;
  • Дж. Ласт — «Одинокий пастух»;
  • А. Ваммес — «Долина танцев»;
  • И. С. Бах — менуэт и шутка из Оркестровой сюиты № 2, BWV 1067.

Исполнительницы

В программе выступят:

  • Екатерина Гальпер (флейта) — виртуозная исполнительница, чьё мастерство позволяет передать всю палитру эмоций от нежной лирики до драматического накала.
  • Наталья Летюк (орган) — органистка с богатым международным опытом и множеством наград. Её биография — это путь постоянного совершенствования и служения музыке.

Приобретая билет, вы также получаете возможность посетить картинные залы Галереи перед концертом.

Апрель
17 апреля пятница
19:00
Галерея Ильи Глазунова Москва, Волхонка, 13
от 400 ₽

