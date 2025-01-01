Органный концерт «Магия звука: орган и терменвокс при свечах»

Незнакомый Петербург: орган в церкви Бенуа

Петербург – это не только Невский проспект и Летний сад, но и hidden gems, такие как римско-католический храм Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы, спроектированный великим Николаем Бенуа. Этот белоснежный шпиль устремляется в небеса в потаенном уголке города, где вы не столкнетесь с шумными толпами туристов.

В ноябре 2025 года здесь открывается новая точка органного притяжения – серия концертов под названием «Незнакомый Петербург: орган в церкви Бенуа». Лучшие органисты нашего времени поразят вас разнообразием музыкальных программ. Но это еще не все!

Экскурсия и история храма

Перед каждым концертом настоятель храма проведет экскурсию, где вы узнаете интересные факты из истории этого места. Вы также посетите семейное захоронение династии Бенуа, расположенное в церковной крипте. Архитектурный шедевр Николая Бенуа был построен в 1856–1859 годах в неороманском стиле и стал последним пристанищем многих известных петербуржцев-католиков.

Звуковые чудеса: орган и терменвокс

Ожидайте захватывающее путешествие, где потерянные звуки терменвокса – единственного инструмента, на котором играют движениями рук в воздухе – соединятся с величественным голосом органа. Под руководством Петра Термена, правнука создателя терменвокса, в ансамбле выступит харизматичный органист Анджей Дикович. В репертуаре шедевры барокко, страстное аргентинское танго и легендарные саундтреки.

Музыкальные произведения

Во время концерта вы услышите:

Иоганн Себастьян Бах – ария из оркестровой сюиты № 3 ре мажор BWV 1068

Николаус Брунс – прелюдия и фуга соль минор

Георг Фридрих Гендель – ария Chio puo mirarе и Lascio chio pianga из оперы «Ринальдо»

Луи Нидермейер – ария Pieta signore из оперы «Страделла»

Астор Пьяццолла – танго Oblivion

Жорж Бизе – Хабанера из «Кармен»

Эннио Морриконе – Гобой Габриэля из к/ф «Миссия»

Жорж Гарваренц – Вечная любовь из к/ф «Тегеран-43»

Информация о концерте

Приобретая билет, вы можете выбрать опцию с экскурсионным обслуживанием, которая начинается за 30 минут до концерта. Длительность мероприятия составляет 1 час 10 минут без антракта. Спектакль предназначен для зрителей старше 6 лет.

Не упустите шанс стать свидетелями рождения настоящего чуда звукового искусства!