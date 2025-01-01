Органный концерт «Магия звука: орган и терменвокс при свечах»

Петербург – это не только Невский проспект и Летний сад, но и hidden gems, такие как римско-католический храм Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы, спроектированный великим Николаем Бенуа. Этот белоснежный шпиль устремляется в небеса в потаенном уголке города, где вы не столкнетесь с шумными толпами туристов.
В ноябре 2025 года здесь открывается новая точка органного притяжения – серия концертов под названием «Незнакомый Петербург: орган в церкви Бенуа». Лучшие органисты нашего времени поразят вас разнообразием музыкальных программ. Но это еще не все!
Перед каждым концертом настоятель храма проведет экскурсию, где вы узнаете интересные факты из истории этого места. Вы также посетите семейное захоронение династии Бенуа, расположенное в церковной крипте. Архитектурный шедевр Николая Бенуа был построен в 1856–1859 годах в неороманском стиле и стал последним пристанищем многих известных петербуржцев-католиков.
Ожидайте захватывающее путешествие, где потерянные звуки терменвокса – единственного инструмента, на котором играют движениями рук в воздухе – соединятся с величественным голосом органа. Под руководством Петра Термена, правнука создателя терменвокса, в ансамбле выступит харизматичный органист Анджей Дикович. В репертуаре шедевры барокко, страстное аргентинское танго и легендарные саундтреки.
Приобретая билет, вы можете выбрать опцию с экскурсионным обслуживанием, которая начинается за 30 минут до концерта. Длительность мероприятия составляет 1 час 10 минут без антракта. Спектакль предназначен для зрителей старше 6 лет.
Не упустите шанс стать свидетелями рождения настоящего чуда звукового искусства!