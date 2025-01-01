Органный концерт «Космос Баха при свечах»

Космос Баха при свечах в соборе

Виртуоз органа Мария Лобецкая представляет органное творчество Иоганна Себастьяна Баха во всем его жанровом многообразии. Бах — это Вселенная, великий магистр музыки, чьё мышление воистину космично. Он объял необъятное и соединил несоединимое в безбрежном звуковом океане, где переплетаются протестантский хорал и итальянский концерт, французские и английские танцевальные сюиты, литургическая монодия и многое другое.

Грандиозность органного творчества

Творивший во всех жанрах, кроме оперы, великий лейпцигский кантор прославился прежде всего своими органными сочинениями. Одним из них является масштабный цикл «Прелюдия и фуга си минор», который сам Бах исполнил впервые в церкви Святого Павла в Лейпциге в 1727 году. Это выступление состоялось на мемориальном собрании по ушедшей в мир иной Кристиане Эбергардине Бранденбург-Байрейтской.

Прелюдию и фугу ми минор, написанную в период между 1727 и 1736 годами, часто называют симфонией из двух частей для органа. Массивная структура прелюдии считается одной из самых сложных в жанре, а фуга получила название «клин» из-за хроматического движения темы фуги «наружу». Прелюдия и фуга ля минор не зря названа «Великой», ведь цикл поражает грандиозностью масштабов, приближающих сочинение к жанру симфонии.

Невероятные факты о произведениях Баха

Фантазия и фуга соль минор были созданы Бахом для участия в конкурсе на место органиста в церкви Святого Якоба в Гамбурге. Иоганн Маттезон предложил мелодию фламандской студенческой песни в качестве темы, и Бах продемонстрировал не только искусство композиции, но и виртуозное исполнительское мастерство. Фуга впоследствии объединена в цикл с трагической фантазией соль минор, написанной под впечатлением кончины любимой жены Марии Барбары.

Цикл из шести трио-сонат — всемирно признанный шедевр, созданный для обучения сына Вильгельма Фридемана Баха, который стал известным органистом. Финал концерта — Пассакалья, в которой две темы сопровождаются третьей, becoming преддверием гениальной фуги. Это построение может быть расшифровано как крестный путь и вознесение Христа. Пассакалья Баха заняла крепкое место в органном репертуаре.

Уникальный орган и атмосферное пространство

Космос Баха — это путешествие между мирами! Один из уникальных исторических органов семейства Walcker 1910 года поразит вас своим неповторимым звучанием в Римско-католическом храме Матери Божией Лурдской. Орган этого производителя одинаково хорошо исполняет как барочную, так и романтическую музыку.

Храм Матери Божией Лурдской в Ковенском переулке — особый уголок Петербурга, пропитанный французской энергетикой, был построен по проекту Леонтия Бенуа в 1909 году. Этот католический приход стал единственным в Петербурге, который не закрылся в советский период, так как был приписан к французскому посольству. Его уникальный силуэт и самобытная обработка камня выделяют храм среди других католических церквей в России.

Программа концерта

Иоганн Себастьян Бах (1685–1750) - Прелюдия и фуга си минор BWV 544

Трио-соната № 6 соль мажор: II. Lento

Прелюдия и фуга ми минор BWV 548

Трио-соната № 5 до мажор BWV 529: II. Largo

Прелюдия и фуга ля минор BWV 543

Трио ре минор BWV 583

Фантазия и фуга соль минор BWV 542

Трио-соната № 2 до минор BWV 526: II. Largo

Пассакалья и фуга до минор BWV 582

Исполнитель

Лауреат международных конкурсов Мария Лобецкая, орган.

Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.