Органный концерт «Код B-A-C-H и вокальные шедевры»

Код B-A-C-H и вокальные шедевры

Приглашаем вас на уникальный музыкальный вечер «Код B-A-C-H и вокальные шедевры», где восхитительный дуэт двух Елен – Елена Дружинкина (сопрано) и Елена Малева (орган) – проведет вас через лабиринты времени и музыкальных эпох. Вас ждут изысканные произведения барокко, тайны старинных соборов и музыкальные мистификации.

Музыка Баха: вечность и загадки

Произведения Иоганна Себастьяна Баха, прошедшие через столетия, звучат актуально в любой эпохе. Бах наиболее известен своими сочинениями для органа, среди которых выделяется Фантазия и фуга до минор, впечатлившая сэра Эдварда Элгара и ставшая основой для его блестящей оркестровой версии.

Интересно, что четыре буквы фамилии B-A-C-H соответствуют четырем звукам. Бах нередко зашифровывал свое имя в своих произведениях, а модификацию этого мотива впервые использовал Роберт Шуман, создав цикл фуг на тему B-A-C-H.

Виртуозы органной музыки

Не оставил в стороне музыкальную сцену и монах-перфекционист Падре Давиде да Бергамо, чьи сочинения, несмотря на его высокие требования, в настоящее время насчитывают почти 2500. Луи Вьерн, прослуживший более 30 лет титулярным органистом Собора Парижской Богоматери, стал выдающимся органистом, чьи симфонии и миниатюры вошли в золотой репертуар органистов.

Звуки Оперы: Верди и Масканьи

В программе вечера также звучит опера веризма, представителями которой стали гении Джузеппе Верди и Пьетро Масканьи. Опера Верди ознаменовала пик итальянской оперы XIX века, в то время как Масканьи прославился благодаря опере «Сельская честь», ставшей его визитной карточкой.

Габриэль Форе: обновление французской музыки

В концерте будет представлен Pie Jesu из знаменитого Реквиема Габриэля Форе, который стал свидетелем становления не только импрессионизма, но и новых музыкальных направлений.

Шарль Гуно и его духовная музыка

Шарль Гуно, известный как автор «Фауста», оставил значительный след и в духовной музыке. «Покаяние», написанное за несколько месяцев до его кончины, воспевает веру и любовь. Гуно служил органистом, носил сутану и подписывался как «аббат Гуно», хотя духовный сан так и не принял.

Завершение вечера: Ave Maria

Вечер завершится величайшей русско-итальянской мистификацией с Ave Maria, приписываемой Джулио Каччини и стилизованной в произведениях Владимира Вавилова.

Программа вечера

Иоганн Себастьян Бах: Фантазия и фуга до минор BWV 537

Шарль Гуно: Покаяние

Иоганн Себастьян Бах: Ария из Оркестровой сюиты ре мажор BWV 1068

Ференц Лист: Прелюдия и фуга на тему B-A-C-H S.260

Пьетро Масканьи: Ave Maria из оперы «Сельская честь»

Падре Давиде да Бергамо: Сонатина фа мажор

Луи Вьерн: Адажио и Финал из Симфонии № 3 op. 28

Габриэль Форе: Pie Jesu из Requiem

Продолжительность концерта – 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.