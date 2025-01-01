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Органный концерт. Киномузыка при свечах
Билеты от 1099₽
Киноафиша Органный концерт. Киномузыка при свечах

Органный концерт. Киномузыка при свечах

6+
Возраст 6+
Билеты от 1099₽

О концерте/спектакле

Органный концерт при свечах в Государственном музее А.С. Пушкина

Приглашаем вас на уникальный органный концерт, который пройдет в концертном зале Государственного музея А.С. Пушкина! Этот вечер станет настоящим праздником для любителей киномузыки, ведь на концерте прозвучат шедевры из известных фильмов, исполненные на грандиозном органе.

Музыкальная программа

В программе концерта представлены оригинальные саундтреки и золотая классика, оказавшая значительное влияние на киномузыку. Орган, под искусными руками музыкантов, совершит незабываемое путешествие по сюжетам любимых фильмов американского, европейского и отечественного кинематографа.

Исполнители

  • Сергей Буслов (орган) — Выпускник Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, лауреат международных и всероссийских конкурсов, активный концертный деятель.
  • Абдураманов Эльдар (орган) — Лауреат органных конкурсов, приглашенный солист "Imperial Orchestra", выпускник консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова.
  • Александр Новоселов (орган) — Штатный органист "Дворца Искусств" в Карелии, участник международных фестивалей и мастер-классов.
  • Елизавета Панченко (орган) — Известная органист-виртуоз, лауреат европейских конкурсов и член Союза композиторов России.

Информация для зрителей

Вход в концертный зал осуществляется с Хрущевского переулка. Билеты необходимо приобретать на каждого зрителя, независимо от возраста.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события, которое подарит вам атмосферу волшебства и вдохновения!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
11 октября
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
15:00 от 1099 ₽
25 октября
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
15:00 от 1099 ₽

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