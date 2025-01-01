Органный концерт. Киномузыка при свечах

Приглашаем вас на уникальный органный концерт, который пройдет в концертном зале Государственного музея А.С. Пушкина! Этот вечер станет настоящим праздником для любителей киномузыки, ведь на концерте прозвучат шедевры из известных фильмов, исполненные на грандиозном органе.
В программе концерта представлены оригинальные саундтреки и золотая классика, оказавшая значительное влияние на киномузыку. Орган, под искусными руками музыкантов, совершит незабываемое путешествие по сюжетам любимых фильмов американского, европейского и отечественного кинематографа.
Вход в концертный зал осуществляется с Хрущевского переулка. Билеты необходимо приобретать на каждого зрителя, независимо от возраста.
Не упустите шанс стать частью этого музыкального события, которое подарит вам атмосферу волшебства и вдохновения!