Приглашаем вас на органный концерт «Киномузыка при свечах» — вечер, наполненный мелодиями, пробуждающими воспоминания о ваших любимых фильмах. В свете сотен мерцающих свечей каждая нота органа станет частью трепетного музыкального путешествия, создавая атмосферу тепла и уюта.
Орган как король музыкальных инструментов
Под сводами зала орган исполнит мелодии, которые оживят сцены из культовых кинокартин. Каждая композиция наполнит зал симфонией звуков, раскрывая магию киношных грез и сказок, пробуждая яркие образы и эмоции.
Детали мероприятия
Концерты проходят в формате свободной рассадки. Билеты приобретаются на каждого зрителя независимо от возраста. Для исполнения используется электронный орган Viscount Sonus.
2 января
Исполнитель: Ольга Котлярова (орган)
4 января
Исполнитель: Кристина Ротаева (орган)
6, 12 и 25 января
Исполнитель: Эльдар Абдураманов (орган)
30 ноября и 29 декабря
Исполнитель: Сергей Буслов (орган)
Музыкальные вечера, которые останутся в вашем сердце.