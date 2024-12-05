Погружение в романтику и волшебство

Приглашаем вас на органный концерт «Киномузыка при свечах» — вечер, наполненный мелодиями, пробуждающими воспоминания о ваших любимых фильмах. В свете сотен мерцающих свечей каждая нота органа станет частью трепетного музыкального путешествия, создавая атмосферу тепла и уюта.

Орган как король музыкальных инструментов

Под сводами зала орган исполнит мелодии, которые оживят сцены из культовых кинокартин. Каждая композиция наполнит зал симфонией звуков, раскрывая магию киношных грез и сказок, пробуждая яркие образы и эмоции.

Детали мероприятия

Концерты проходят в формате свободной рассадки. Билеты приобретаются на каждого зрителя независимо от возраста. Для исполнения используется электронный орган Viscount Sonus.

Исполнители и даты концертов

2 января

Исполнитель: Ольга Котлярова (орган)

Одна из ведущих органистов Санкт-Петербурга.

Лауреат международных конкурсов, член жюри и комиссий международных конкурсов пианистов и органистов.

Основная приглашённая солистка Мариинского театра.

4 января

Исполнитель: Кристина Ротаева (орган)

Выпускница Нижегородской консерватории имени М. И. Глинки.

Лауреат международных и всероссийских конкурсов.

Участница мастер-классов в России, Германии и Финляндии.

6, 12 и 25 января

Исполнитель: Эльдар Абдураманов (орган)

Выпускник Санкт-Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова.

Лауреат международных и всероссийских органных конкурсов.

Приглашённый солист Imperial Orchestra.

30 ноября и 29 декабря

Исполнитель: Сергей Буслов (орган)

Выпускник Санкт-Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова.

Лауреат международных и всероссийских конкурсов.

Приглашённый солист большого эстрадно-симфонического оркестра Санкт-Петербурга.

Музыкальные вечера, которые останутся в вашем сердце.