Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Органный концерт. Киномузыка при свечах
Билеты от 1199₽
Киноафиша Органный концерт. Киномузыка при свечах

Органный концерт. Киномузыка при свечах

6+
Возраст 6+
Билеты от 1199₽

О концерте/спектакле

 

Погружение в романтику и волшебство

Приглашаем вас на органный концерт «Киномузыка при свечах» — вечер, наполненный мелодиями, пробуждающими воспоминания о ваших любимых фильмах. В свете сотен мерцающих свечей каждая нота органа станет частью трепетного музыкального путешествия, создавая атмосферу тепла и уюта.

Орган как король музыкальных инструментов
Под сводами зала орган исполнит мелодии, которые оживят сцены из культовых кинокартин. Каждая композиция наполнит зал симфонией звуков, раскрывая магию киношных грез и сказок, пробуждая яркие образы и эмоции.

Детали мероприятия
Концерты проходят в формате свободной рассадки. Билеты приобретаются на каждого зрителя независимо от возраста. Для исполнения используется электронный орган Viscount Sonus.

Исполнители и даты концертов

2 января
Исполнитель: Ольга Котлярова (орган)

  • Одна из ведущих органистов Санкт-Петербурга.
  • Лауреат международных конкурсов, член жюри и комиссий международных конкурсов пианистов и органистов.
  • Основная приглашённая солистка Мариинского театра.

4 января
Исполнитель: Кристина Ротаева (орган)

  • Выпускница Нижегородской консерватории имени М. И. Глинки.
  • Лауреат международных и всероссийских конкурсов.
  • Участница мастер-классов в России, Германии и Финляндии.

6, 12 и 25 января
Исполнитель: Эльдар Абдураманов (орган)

  • Выпускник Санкт-Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова.
  • Лауреат международных и всероссийских органных конкурсов.
  • Приглашённый солист Imperial Orchestra.

30 ноября и 29 декабря
Исполнитель: Сергей Буслов (орган)

  • Выпускник Санкт-Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова.
  • Лауреат международных и всероссийских конкурсов.
  • Приглашённый солист большого эстрадно-симфонического оркестра Санкт-Петербурга.

Музыкальные вечера, которые останутся в вашем сердце.

Купить билет на концерт Органный концерт. Киномузыка при свечах

Помощь с билетами
Декабрь
Январь
31 декабря среда
15:00
Центральный дом архитектора Москва, Гранатный пер., 7
от 1199 ₽
1 января четверг
17:00
Центральный дом архитектора Москва, Гранатный пер., 7
от 1199 ₽
3 января суббота
17:00
Центральный дом архитектора Москва, Гранатный пер., 7
от 1199 ₽
6 января вторник
17:00
Центральный дом архитектора Москва, Гранатный пер., 7
от 1199 ₽

В ближайшие дни

Alizbar & Ann’Sannat
12+
Балканская музыка
Alizbar & Ann’Sannat
17 октября в 19:00 Центральный Дом Литераторов
от 2000 ₽
0+
Вечеринка
Почта любви
2 ноября в 19:00 Театр им. Булгакова
Билеты
Мировые рок-хиты на виолончелях: Atomic Cellos
6+
Рок Живая музыка
Мировые рок-хиты на виолончелях: Atomic Cellos
19 декабря в 19:00 Standup Café
от 1200 ₽
Афиша концертов Москвы
Новости
Куда сходить на новогодних каникулах в Москве зимой 2025? Концерты, спектакли и стендап-вечера
Куда сходить на новогодних каникулах в Москве зимой 2025? Концерты, спектакли и стендап-вечера Январь — это время, когда хочется отдыха и новых впечатлений. И если вы ещё не знаете, куда отправиться с друзьями, чтобы провести праздничные дни ярко и незабываемо, вот несколько крутых идей. Будут и концерты стендап-комиков в Москве, и концерты, и спектакли. Каждый найдёт что-то для себя.
Написать
5 декабря 2024 06:00
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше