Органный концерт. Киномузыка при свечах

Органный концерт при свечах в Доме журналиста

Приглашаем вас на вечер, который обещает стать незабываемым! В самом сердце исторического Петербурга, в концертном зале Дома журналиста, вы сможете насладиться органным концертом при свечах. Орган, признанный одним из величайших инструментов, станет чудесным сопровождением для музыкального путешествия по миру кино.

Шедевры киномузыки

На этом уникальном концерте прозвучат шедевры мировой киномузыки. Вы услышите множество знакомых мелодий, включая оригинальные саундтреки и произведения, оказавшие значительное влияние на развитие музыки для кино. Погрузитесь в атмосферу любимых фильмов, как американского, так и европейского, а также отечественного кинематографа.

Искусство органа

Орган — это целый оркестр, который способен выразить самые разнообразные эмоции. Под искусными руками музыканта он откроет перед вами удивительные миры, и вы сможете насладиться музыкальными интерпретациями, которые оставят глубокий след в вашем сердце.

Важно знать

Билеты приобретаются на каждого зрителя вне зависимости от возраста.

Обратите внимание, что в составе артистов возможны изменения.

Не упустите возможность стать частью этого волшебного вечера под звуки органа Johannus!