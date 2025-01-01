Меню
Органный концерт. Киномузыка при свечах
6+
О концерте

Органный концерт при свечах в Доме журналиста

Приглашаем вас на вечер, который обещает стать незабываемым! В самом сердце исторического Петербурга, в концертном зале Дома журналиста, вы сможете насладиться органным концертом при свечах. Орган, признанный одним из величайших инструментов, станет чудесным сопровождением для музыкального путешествия по миру кино.

Шедевры киномузыки

На этом уникальном концерте прозвучат шедевры мировой киномузыки. Вы услышите множество знакомых мелодий, включая оригинальные саундтреки и произведения, оказавшие значительное влияние на развитие музыки для кино. Погрузитесь в атмосферу любимых фильмов, как американского, так и европейского, а также отечественного кинематографа.

Искусство органа

Орган — это целый оркестр, который способен выразить самые разнообразные эмоции. Под искусными руками музыканта он откроет перед вами удивительные миры, и вы сможете насладиться музыкальными интерпретациями, которые оставят глубокий след в вашем сердце.

Важно знать

  • Билеты приобретаются на каждого зрителя вне зависимости от возраста.
  • Обратите внимание, что в составе артистов возможны изменения.

Не упустите возможность стать частью этого волшебного вечера под звуки органа Johannus!

Декабрь
Январь
Февраль
30 декабря вторник
20:00
Дом журналиста Санкт-Петербург, Невский просп., 70
от 799 ₽
1 января четверг
17:00
Дом журналиста Санкт-Петербург, Невский просп., 70
от 1799 ₽
6 января вторник
15:00
Дом журналиста Санкт-Петербург, Невский просп., 70
от 1299 ₽
24 января суббота
15:00
Дом журналиста Санкт-Петербург, Невский просп., 70
от 799 ₽
14 февраля суббота
15:00
Дом журналиста Санкт-Петербург, Невский просп., 70
от 799 ₽
22 февраля воскресенье
17:00
Дом журналиста Санкт-Петербург, Невский просп., 70
от 799 ₽

