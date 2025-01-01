Концерт классической музыки в Санкт-Петербурге

Погрузитесь в атмосферу романтики и волшебства, где музыка и свет сливаются в единое целое. Органный концерт «Киномузыка при свечах» приглашает вас на незабываемый вечер, полный трепетных мгновений и изысканных мелодий.

Под сводами величественного зала заиграют живые воспоминания о ваших любимых фильмах. Представьте себе сотни мерцающих свечей, мягко освещающих пространство и создающих чарующий свет, который пробуждает чувства и наполняет зал мягким теплом. В такой обстановке каждая нота приобретает особое значение, а каждый аккорд проникает прямо в сердце.

Музыкальные произведения и исполнители

Орган, будучи королём музыкальных инструментов, наполнит весь зал симфонией звуков, способных перенести вас в мир киношных грёз и сказок. Музыка из известных кинофильмов оживет под пальцами мастера, пробуждая яркие образы и эмоции. Мелодии, признанные вечными, будут вести ваш внутренний танец воспоминаний и мечтаний, помогая вновь пережить самые светлые и дорогие сердцу моменты.

Билеты приобретаются на каждого зрителя вне зависимости от возраста.

Исполнители концерта

Электронный орган: Viscount Sonus

Исполнитель на концерте 1 и 22 марта, 19 апреля: Елизавета Панченко (орган) — известная петербургская органист-виртуоз и композитор, призёр и лауреат многочисленных европейских конкурсов и фестивалей (Финляндия, Эстония, Германия, Швейцария). Член Союза композиторов России и Союза композиторов Евразии.

Дополнительные исполнители

На концерте 1 марта: Степан Христанов (ситар) — родился в Екатеринбурге, проходил обучение в Варанаси под руководством Гуру Шивнатха Мишры (Pandit Shivnath Mishra), музыканта в одиннадцатом поколении и основателя Академии Индийской Классической Музыки. Участник мастер-классов виртуозов индийской классической музыки, таких как Vishwa Mohan Bhatt, Rafiq Khan, Kushal Das, Purbhayan Chatterjee и др. Основатель музыкальных проектов: «Раги Ганги» (ситар, балалайка, контрабас, перкуссия), «SitarPiano» (ситар, фортепиано) и «Organic Sitar» (ситар, орган). Ведёт активную концертную деятельность в России и Европе.

На концерте 22 марта: Струнный квинтет Tesoro — музыкальный коллектив виртуозов, призёр многочисленных международных фестивалей и конкурсов, выступающий на известных и популярных сценах России и Европы. Участники: Алексей Агеев (скрипка), Лилия Ситдыкова (скрипка), Надежда Чумовицкая (альт), Юлия Шумихина (виолончель), Марина Николя (клавесин), Анна Михеева (художественное слово).

Дополнительная информация

Ситар — струнный щипковый музыкальный инструмент, используемый для исполнения индийской классической музыки. Не упустите шанс насладиться уникальным сочетанием звуков и эмоций на этом волшебном концерте!