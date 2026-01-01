Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кощей. Тайна живой воды» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Органный концерт к 95-летию Микаэла Таривердиева
Билеты от 500₽
Киноафиша Органный концерт к 95-летию Микаэла Таривердиева

Органный концерт к 95-летию Микаэла Таривердиева

6+
Возраст 6+
Билеты от 500₽

О концерте

Музыка Таривердиева на органе. Концерт в Зарядье

Приглашаем вас на уникальный концерт, посвященный 95-летию со дня рождения выдающегося композитора Микаэла Таривердиева. В программе выступят замечательные исполнители: Лада Лабзина, Мансур Юсупов и Жан-Пьер Стайверс. Каждый из них проявит свои мастерство на органе.

I отделение

Первый отделен содержит шедевры Таривердиева:

  • «Кассандра», концерт для органа № 1, op. 91, включает части:
    • Intrada
    • Aria
    • Inventio
    • Finale Basso ostinato
  • Шесть хоральных прелюдий из цикла «Подражание старым мастерам», op. 103

II отделение

Во втором отделении вам будет представлена симфония «Чернобыль» для органа, состоящая из:

  • «Зона»
  • Quo vadis?

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события, которое объединяет классические традиции и современные интерпретации.

Купить билет на концерт Органный концерт к 95-летию Микаэла Таривердиева

Помощь с билетами
Ноябрь
18 ноября среда
19:00
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
от 500 ₽

В ближайшие дни

Metallica Tribute: Metal Maniacs
18+
Рок

Metallica Tribute: Metal Maniacs

17 июня в 20:30 Союз композиторов
от 1500 ₽
Воскресный джазовый вечер
12+
Джаз

Воскресный джазовый вечер

31 мая в 20:00 Пространство Gamma More
от 1000 ₽
Concord Orchestra. Новогоднее шоу Белоснежный бал Иоганна Штрауса
6+
Классическая музыка

Concord Orchestra. Новогоднее шоу Белоснежный бал Иоганна Штрауса

13 января в 20:00 Кремлевский дворец
от 2500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше