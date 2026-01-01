Органный концерт к 95-летию Микаэла Таривердиева

Музыка Таривердиева на органе. Концерт в Зарядье

Приглашаем вас на уникальный концерт, посвященный 95-летию со дня рождения выдающегося композитора Микаэла Таривердиева. В программе выступят замечательные исполнители: Лада Лабзина, Мансур Юсупов и Жан-Пьер Стайверс. Каждый из них проявит свои мастерство на органе.

I отделение

Первый отделен содержит шедевры Таривердиева:

«Кассандра», концерт для органа № 1, op. 91, включает части: Intrada Aria Inventio Finale Basso ostinato

Шесть хоральных прелюдий из цикла «Подражание старым мастерам», op. 103

II отделение

Во втором отделении вам будет представлена симфония «Чернобыль» для органа, состоящая из:

«Зона»

Quo vadis?

