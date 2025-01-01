«Органный концерт. Иоганн Себастьян Бах»

Ольга Котлярова: виртуоз органной музыки Петербурга

Ольга Котлярова – выдающаяся органистка, чье мастерство и уникальный стиль исполнения завоевали признание как в России, так и за рубежом. Ее концерты звучат на престижнейших сценах Европы и России, неизменно вызывая восторг у зрителей.

Творческий путь и достижения

Член Союза концертных деятелей Санкт-Петербурга.

Ведущий мастер сцены ГБУК «Петербург-концерт» .

. Постоянный член жюри и председатель комиссий международных конкурсов пианистов и органистов.

Творческая активность

Ольга Котлярова – автор и постановщик ряда музыкальных проектов:

«Тайны старинного особняка» ,

, «Музыкальное путешествие в мир сказок» ,

, «Рождественские предания Дома Кочневой».

Эти программы привносят в органное искусство элементы театра, сказки и праздника, создавая неповторимую атмосферу на каждом концерте.

Выступления в медиа

Музыка Ольги Котляровой часто звучит в радио- и телепрограммах, знакомя аудиторию с шедеврами органного искусства и популяризируя академическую музыку среди широкого круга слушателей.

Сочетание технического мастерства, глубокого прочувствования материала и новаторского подхода делает ее имя синонимом высокого искусства в мире органной музыки.