«Органный концерт. Иоганн Себастьян Бах»

Ольга Котлярова – выдающаяся органистка, чье мастерство и уникальный стиль исполнения завоевали признание как в России, так и за рубежом. Ее концерты звучат на престижнейших сценах Европы и России, неизменно вызывая восторг у зрителей.
Ольга Котлярова – автор и постановщик ряда музыкальных проектов:
Эти программы привносят в органное искусство элементы театра, сказки и праздника, создавая неповторимую атмосферу на каждом концерте.
Музыка Ольги Котляровой часто звучит в радио- и телепрограммах, знакомя аудиторию с шедеврами органного искусства и популяризируя академическую музыку среди широкого круга слушателей.
Сочетание технического мастерства, глубокого прочувствования материала и новаторского подхода делает ее имя синонимом высокого искусства в мире органной музыки.