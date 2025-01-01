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«Органный концерт. Иоганн Себастьян Бах»
Киноафиша «Органный концерт. Иоганн Себастьян Бах»

«Органный концерт. Иоганн Себастьян Бах»

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Ольга Котлярова: виртуоз органной музыки Петербурга

Ольга Котлярова – выдающаяся органистка, чье мастерство и уникальный стиль исполнения завоевали признание как в России, так и за рубежом. Ее концерты звучат на престижнейших сценах Европы и России, неизменно вызывая восторг у зрителей.

Творческий путь и достижения

  • Член Союза концертных деятелей Санкт-Петербурга.
  • Ведущий мастер сцены ГБУК «Петербург-концерт».
  • Постоянный член жюри и председатель комиссий международных конкурсов пианистов и органистов.

Творческая активность

Ольга Котлярова – автор и постановщик ряда музыкальных проектов:

  • «Тайны старинного особняка»,
  • «Музыкальное путешествие в мир сказок»,
  • «Рождественские предания Дома Кочневой».

Эти программы привносят в органное искусство элементы театра, сказки и праздника, создавая неповторимую атмосферу на каждом концерте.

Выступления в медиа

Музыка Ольги Котляровой часто звучит в радио- и телепрограммах, знакомя аудиторию с шедеврами органного искусства и популяризируя академическую музыку среди широкого круга слушателей.

Сочетание технического мастерства, глубокого прочувствования материала и новаторского подхода делает ее имя синонимом высокого искусства в мире органной музыки.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 26 июля
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
15:00 от 599 ₽

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