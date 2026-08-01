Органный концерт. Иоганн Себастьян Бах

Сила и глубина музыки Баха в Петрикирхе

Музыка Иоганна Себастьяна Баха навсегда останется вне времени. Она полна строгой красоты, глубокой мысли и мощной энергии. Людвиг ван Бетховен даже сравнил Баха с морем, сказав: «Не ручей, а море должен он называться». Это не зря, ведь Бах был настоящей звездой своего времени, и музыканты со всех концов Европы приезжали, чтобы услышать его игру на органе.

В рамках вечера в органном зале Петрикирхе вы сможете насладиться произведениями Баха, которые на протяжении более трехсот лет волнуют сердца слушателей по всему миру. Под высокими сводами собора вас ждет уникальная атмосфера: мягкий свет множества свечей, величественный звук органа и дух старинного храма создадут идеальные условия для восприятия гениальной музыки.

Исполнители вечера

На концерте 24 мая вас ожидают удивительные исполнители:

Сергей Силаевский (орган) — известный петербургский органист, лауреат международных конкурсов и участник европейских фестивалей.

(орган) — известный петербургский органист, лауреат международных конкурсов и участник европейских фестивалей. Николай Ковалевич (балалайка) — победитель множества Всероссийских и международных конкурсов, активно выступающий в России и Беларуси.

Билеты и условия

Билеты приобретаются на каждого зрителя независимо от возраста. Обратите внимание: места с ограниченной видимостью стоят 599 рублей. Также имейте в виду, что в программе концерта и составе артистов возможны изменения.