Органный концерт «Готическая сюита и возвращение Пера Гюнта»

Органные концерты в Шведской церкви Святой Екатерины

С марта 2025 года в Шведской церкви Святой Екатерины стартует цикл органных концертов. Этот уникальный памятник архитектуры, построенный в 1865 году по проекту Карла Карловича Андерсона, выполнен в псевдороманском стиле и расположен на живописном углу Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка. Его богатейшая история, удивительная атмосфера и уникальная акустика создают идеальные условия для звучания короля инструментов — органа!

Все концерты проходят в таинственном полумраке под завораживающим мерцанием свечей. В этот раз за органом выступит харизматичная Елена Малева.

Программа концерта

В программе выступления вы услышите:

Токката и фуга ре минор Иоганна Себастьяна Баха — знаменитый органный хит, входящий в «топ-10».

Шутка и Ария из оркестровых сюит Баха, которые продолжат баховскую тему.

Готическая сюита Леона Боэльмана, которая перенесет вас под своды величественного собора. Это творение, написанное в позднеромантической традиции, является звуковой фиксацией пространства готических храмов.

Павана Габриэля Форе — изысканная мелодия, которая сразу же покоряет сердца слушателей.

Номера из фортепианного цикла «Картинки с выставки» Мусоргского в органном переложении.

Романс из музыкальных иллюстраций Свиридова к пушкинской «Метели» и Вальс Хачатуряна из «Маскарада».

Информация о спектакле

Концерт продлится 1 час 10 минут без антракта и предназначен для зрителей старше 6 лет. Исполнитель — лауреат международных конкурсов Елена Малева, играет на электронном органе Johannus. Мы уверены, что «Готическая сюита и возвращение Пера Гюнта» не оставит вас равнодушными!

Ждем вас на незабываемом вечере органной музыки!