Органный концерт «Готическая сюита и возвращение Пера Гюнта»

С марта 2025 года в Шведской церкви Святой Екатерины стартует цикл органных концертов. Этот уникальный памятник архитектуры, построенный в 1865 году по проекту Карла Карловича Андерсона, выполнен в псевдороманском стиле и расположен на живописном углу Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка. Его богатейшая история, удивительная атмосфера и уникальная акустика создают идеальные условия для звучания короля инструментов — органа!
Все концерты проходят в таинственном полумраке под завораживающим мерцанием свечей. В этот раз за органом выступит харизматичная Елена Малева.
В программе выступления вы услышите:
Концерт продлится 1 час 10 минут без антракта и предназначен для зрителей старше 6 лет. Исполнитель — лауреат международных конкурсов Елена Малева, играет на электронном органе Johannus. Мы уверены, что «Готическая сюита и возвращение Пера Гюнта» не оставит вас равнодушными!
Ждем вас на незабываемом вечере органной музыки!