Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Органный концерт «Готическая сюита и возвращение Пера Гюнта»
Киноафиша Органный концерт «Готическая сюита и возвращение Пера Гюнта»

Органный концерт «Готическая сюита и возвращение Пера Гюнта»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Органные концерты в Шведской церкви Святой Екатерины

С марта 2025 года в Шведской церкви Святой Екатерины стартует цикл органных концертов. Этот уникальный памятник архитектуры, построенный в 1865 году по проекту Карла Карловича Андерсона, выполнен в псевдороманском стиле и расположен на живописном углу Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка. Его богатейшая история, удивительная атмосфера и уникальная акустика создают идеальные условия для звучания короля инструментов — органа!

Все концерты проходят в таинственном полумраке под завораживающим мерцанием свечей. В этот раз за органом выступит харизматичная Елена Малева.

Программа концерта

В программе выступления вы услышите:

  • Токката и фуга ре минор Иоганна Себастьяна Баха — знаменитый органный хит, входящий в «топ-10».
  • Шутка и Ария из оркестровых сюит Баха, которые продолжат баховскую тему.
  • Готическая сюита Леона Боэльмана, которая перенесет вас под своды величественного собора. Это творение, написанное в позднеромантической традиции, является звуковой фиксацией пространства готических храмов.
  • Павана Габриэля Форе — изысканная мелодия, которая сразу же покоряет сердца слушателей.
  • Номера из фортепианного цикла «Картинки с выставки» Мусоргского в органном переложении.
  • Романс из музыкальных иллюстраций Свиридова к пушкинской «Метели» и Вальс Хачатуряна из «Маскарада».

Информация о спектакле

Концерт продлится 1 час 10 минут без антракта и предназначен для зрителей старше 6 лет. Исполнитель — лауреат международных конкурсов Елена Малева, играет на электронном органе Johannus. Мы уверены, что «Готическая сюита и возвращение Пера Гюнта» не оставит вас равнодушными!

Ждем вас на незабываемом вечере органной музыки!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 26 сентября
Шведская лютеранская церковь Святой Екатерины Санкт-Петербург, М.Конюшенная, 1
19:30 от 1600 ₽

В ближайшие дни

PRO standup. Концерт 30+
18+
Юмор
PRO standup. Концерт 30+
27 сентября в 20:00 Sumbur
от 490 ₽
Неоклассика в ночи: Эйнауди, Циммер, Рихтер в особняке Серебрякова
12+
Неоклассика
Неоклассика в ночи: Эйнауди, Циммер, Рихтер в особняке Серебрякова
26 июля в 22:00 Особняк Серебрякова
от 1900 ₽
Элитный Stand Up
18+
Юмор
Элитный Stand Up
22 августа в 18:45 Квартира 8
от 700 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше