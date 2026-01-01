Органный концерт в Санкт-Петербурге

Лютеранская церковь Святой Екатерины приглашает вас на органный концерт «Германия во все трубы». В программе прозвучат произведения таких знаменитых композиторов, как Дитрих Букстехуде, Иоганн Себастьян Бах, Иоганн Готфрид Вальтер и Йозеф Габриэль Райнбергер. Концерт объединяет барокко, хоральную культуру, концертное письмо XVIII века и романтический стиль XIX столетия.

Завершает программу Пассакалия из Сонаты для органа № 8 ми минор Райнбергера. Исполнитель — Светлана Фурник. Это мероприятие обязательно понравится любителям органной музыки и её разнообразных стилей.

Программа концерта

Концерт «Германия во все трубы» посвящен нескольким важным направлениям европейской органной традиции, таким как:

Северонемецкое барокко

Баховская хоральная культура

Концертное письмо XVIII века

Романтический органный стиль XIX столетия

Программа сочетает строгую полифоническую мысль, людишественная глубина хоральной музыки и выразительное звучание органа.

Вступление к концерту

В начале концерта прозвучит Токката in d Дитриха Букстехуде — произведение, отличающееся свободным, импровизационным стилем, где виртуозность соединяется с внутренней драматургией.

Затем следуют хоральные прелюдии Иоганна Себастьяна Баха из сборников «Шюблеровские хоралы» и «18 Лейпцигских хоралов». Эти произведения раскрывают мир протестантского хорала как пространство молитвы и тонкой полифонической работы. Прелюдия и фуга ре минор дают возможность увидеть Баха как мастера крупной органной формы — сочетание свободы и строгой логики.

Творчество Вальтера и Райнбергера

Особое место в программе занимает Концерт си минор Иоганна Готфрида Вальтера — органное переложение скрипичного концерта Антонио Вивальди. Такие транскрипции были важной частью музыкальной культуры эпохи Баха, позволяя немецким композиторам освоить энергию и ясность итальянского стиля.

Во второй части концерта будут исполнены произведения Йозефа Габриэля Райнбергера, для которого орган был одним из главных инструментов. Миниатюры из циклов «12 характерных пьес для органа» и «Разные пьесы» покажут лирическую и созерцательную сторону романтической органной музыки.

Концерт завершится Пассакалией из Сонаты для органа № 8 ми минор — произведением, где старинная вариационная форма получает монументальное романтическое воплощение.

Исполнитель

Светлана Фурник (орган)

Произведения в программе