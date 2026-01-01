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Органный концерт «Германия во все трубы»
Киноафиша Органный концерт «Германия во все трубы»

Органный концерт «Германия во все трубы»

6+
Возраст 6+

О концерте

Органный концерт в Санкт-Петербурге

Лютеранская церковь Святой Екатерины приглашает вас на органный концерт «Германия во все трубы». В программе прозвучат произведения таких знаменитых композиторов, как Дитрих Букстехуде, Иоганн Себастьян Бах, Иоганн Готфрид Вальтер и Йозеф Габриэль Райнбергер. Концерт объединяет барокко, хоральную культуру, концертное письмо XVIII века и романтический стиль XIX столетия.

Завершает программу Пассакалия из Сонаты для органа № 8 ми минор Райнбергера. Исполнитель — Светлана Фурник. Это мероприятие обязательно понравится любителям органной музыки и её разнообразных стилей.

Программа концерта

Концерт «Германия во все трубы» посвящен нескольким важным направлениям европейской органной традиции, таким как:

  • Северонемецкое барокко
  • Баховская хоральная культура
  • Концертное письмо XVIII века
  • Романтический органный стиль XIX столетия

Программа сочетает строгую полифоническую мысль, людишественная глубина хоральной музыки и выразительное звучание органа.

Вступление к концерту

В начале концерта прозвучит Токката in d Дитриха Букстехуде — произведение, отличающееся свободным, импровизационным стилем, где виртуозность соединяется с внутренней драматургией.

Затем следуют хоральные прелюдии Иоганна Себастьяна Баха из сборников «Шюблеровские хоралы» и «18 Лейпцигских хоралов». Эти произведения раскрывают мир протестантского хорала как пространство молитвы и тонкой полифонической работы. Прелюдия и фуга ре минор дают возможность увидеть Баха как мастера крупной органной формы — сочетание свободы и строгой логики.

Творчество Вальтера и Райнбергера

Особое место в программе занимает Концерт си минор Иоганна Готфрида Вальтера — органное переложение скрипичного концерта Антонио Вивальди. Такие транскрипции были важной частью музыкальной культуры эпохи Баха, позволяя немецким композиторам освоить энергию и ясность итальянского стиля.

Во второй части концерта будут исполнены произведения Йозефа Габриэля Райнбергера, для которого орган был одним из главных инструментов. Миниатюры из циклов «12 характерных пьес для органа» и «Разные пьесы» покажут лирическую и созерцательную сторону романтической органной музыки.

Концерт завершится Пассакалией из Сонаты для органа № 8 ми минор — произведением, где старинная вариационная форма получает монументальное романтическое воплощение.

Исполнитель

Светлана Фурник (орган)

Произведения в программе

  • Дитрих Букстехуде (1637-1707)
    • Токката in d, BuxWV 155
  • Иоганн Себастьян Бах (1685-1750)
    • Хоральная прелюдия Wachet auf, ruft uns die Stimme, BWV 645
    • Прелюдия и фуга до минор, BWV 549
    • Хоральная прелюдия Nun komm, der Heiden Heiland, BWV 659
  • Иоганн Готфрид Вальтер (1664-1748)
    • Концерт си минор, LV 133 (транскрипция концерта ми минор RV 275 Антонио Вивальди)
  • Йозеф Габриэль Райнбергер (1839-1901)
    • Из цикла Zwolf Charakterstucke fur die Orgel:
      • № 1. Прелюдия до минор
      • № 8. Пастораль соль мажор
      • № 7. In memoriam (Памяти) ля минор
    • Импровизация из цикла Miscellaneen
    • Тема с вариациями из цикла Meditationen
    • Пассакалия из Сонаты для органа № 8 ми минор

Купить билет на концерт Органный концерт «Германия во все трубы»

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В других городах
Октябрь
23 октября пятница
19:30
Евангелическо-лютеранская церковь Святой Екатерины Санкт-Петербург, Большой просп. В.О., 1а
от 800 ₽

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