Органный концерт «Гении барокко и шедевры мирового органа»

Гении барокко и шедевры мирового органа

В программе концерта Николая Бронзова — органные шедевры одной из самых ярких эпох в истории человечества и сочинения золотого репертуара для короля инструментов. Беспрецедентная эпоха барокко, сломавшая стереотипы и подарившая миру уникальную архитектуру и оперный театр, стала одной из вершин мировой музыкальной культуры. Интерес к музыке барокко лишь возрастает, и она звучит необычайно современно.

Итальянские корни барокко

Родина барокко — Италия, иконой стиля которой стал солнечный венецианец Антонио Вивальди. Германия — вторая страна, где этот стиль был доведен до совершенства, а вершину Олимпа увенчало творчество Иоганна Себастьяна Баха.

Программа вечера

Этот вечер начнется с органной версии клавирного концерта «Орфея реки Невы», написанного Дмитрием Бортнянским, который пользовался огромной популярностью при жизни. Он создал уникальный жанр хорового духовного концерта акапелла в России и множество камерно-инструментальных произведений.

Европейскую линию концерта откроет Томас Таллис — величайший композитор Англии эпохи Ренессанса, занимавший главное место в антологиях английской хоровой музыки. Также в программе — знаменитый Граунд Генри Перселла, чье наследие связано с театральной музыкой.

Немецкие мастера

Германия будет представлена сочинениями Михаэля Преториуса, Иоганна Пахельбеля, Баха и Генделя, чье наследие по сей день вызывает споры о принадлежности между Германией, Англией и Италией.

Преториус — крупнейшая фигура переходного периода от позднего Ренессанса к раннему барокко. Иоганн Пахельбель, друг семьи Бахов, оказал огромное влияние на развитие жанров фуги и хоральной прелюдии.

Великий Иоганн Себастьян Бах объединил многие музыкальные стили, написав множество произведений для органа. Гендель, родившийся в один год с Бахом, добился успеха в Англии и Италии, создавая оратории и концерты для органа.

Французский и современный вклад

Французский гость вечера, Луи Клод Дакен, известен своей легендарной пьесой «Кукушка», а также множеством вокальных и инструментальных сочинений. Яркие акценты вечера добавят произведения современного композитора Ханса Андре Штамма и Токката из «Готической сюиты» Леона Боэльмана.

Концерт завершится самой популярной органной композицией — Токкатой и фугой ре минор Баха. Гении барокко и шедевры мирового органа — невероятный звуковой мир короля инструментов ждет вас!

Программа концерта

Дмитрий Бортнянский (1751–1825) — Концерт для клавира ре мажор

Томас Таллис (1505–1585) — Псалом Why fum'th in sight

Иоганн Пахельбель (1653–1706) — Чакона ре минор PWC 41

Луи Клод Дакен (1694–1772) — Рондо ми минор «Кукушка»

Георг Фридрих Гендель (1685–1759) — Аллегро из Концерта для органа с оркестром фа мажор op. 4 № 4 HWV 292

Алессандро Игнацио Марчелло (1673–1747) — Адажио из концерта для гобоя и струнного оркестра ре минор S. Z799

Генри Перселл (1659–1695) — Граунд до минор ZD 221

Михаэль Преториус (1571–1621) — Vita Sanctorum

Леон Боэльман (1862–1897) — Готическая сюита op. 25: IV. Токката

Антонио Вивальди (1678–1741) — Времена года: Ларго из Концерта фа минор «Зима» RV 297

Иоганн Себастьян Бах — Токката и фуга ре минор BWV 565

Исполнитель

Лауреат всероссийских и международных конкурсов Николай Бронзов, орган.

Продолжительность концерта

1 час 10 минут без антракта; концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.