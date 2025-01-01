Органный концерт «Гении барокко и шедевры мирового органа»

В программе концерта Николая Бронзова — органные шедевры одной из самых ярких эпох в истории человечества и сочинения золотого репертуара для короля инструментов. Беспрецедентная эпоха барокко, сломавшая стереотипы и подарившая миру уникальную архитектуру и оперный театр, стала одной из вершин мировой музыкальной культуры. Интерес к музыке барокко лишь возрастает, и она звучит необычайно современно.
Родина барокко — Италия, иконой стиля которой стал солнечный венецианец Антонио Вивальди. Германия — вторая страна, где этот стиль был доведен до совершенства, а вершину Олимпа увенчало творчество Иоганна Себастьяна Баха.
Этот вечер начнется с органной версии клавирного концерта «Орфея реки Невы», написанного Дмитрием Бортнянским, который пользовался огромной популярностью при жизни. Он создал уникальный жанр хорового духовного концерта акапелла в России и множество камерно-инструментальных произведений.
Европейскую линию концерта откроет Томас Таллис — величайший композитор Англии эпохи Ренессанса, занимавший главное место в антологиях английской хоровой музыки. Также в программе — знаменитый Граунд Генри Перселла, чье наследие связано с театральной музыкой.
Германия будет представлена сочинениями Михаэля Преториуса, Иоганна Пахельбеля, Баха и Генделя, чье наследие по сей день вызывает споры о принадлежности между Германией, Англией и Италией.
Преториус — крупнейшая фигура переходного периода от позднего Ренессанса к раннему барокко. Иоганн Пахельбель, друг семьи Бахов, оказал огромное влияние на развитие жанров фуги и хоральной прелюдии.
Великий Иоганн Себастьян Бах объединил многие музыкальные стили, написав множество произведений для органа. Гендель, родившийся в один год с Бахом, добился успеха в Англии и Италии, создавая оратории и концерты для органа.
Французский гость вечера, Луи Клод Дакен, известен своей легендарной пьесой «Кукушка», а также множеством вокальных и инструментальных сочинений. Яркие акценты вечера добавят произведения современного композитора Ханса Андре Штамма и Токката из «Готической сюиты» Леона Боэльмана.
Концерт завершится самой популярной органной композицией — Токкатой и фугой ре минор Баха. Гении барокко и шедевры мирового органа — невероятный звуковой мир короля инструментов ждет вас!
Лауреат всероссийских и международных конкурсов Николай Бронзов, орган.
1 час 10 минут без антракта; концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.