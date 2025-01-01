Органный концерт «Фантастический орган при свечах»

Музыкальное приключение в сердце Петербурга

Знаете ли вы, что в самом центре старого Петербурга находится действующий католический монастырь францисканцев с уютной церковью и очаровательным внутренним двориком? Неповторимая энергетика этого места создает идеальную атмосферу для органных концертов, на которые мы вас приглашаем.

Волшебство звуков при свечах

Фантастический орган при свечах и блистательная Аида Глухова приглашают вас не только услышать волшебный звон колоколов и стать свидетелем долгого странствия Пера Гюнта, но и присоединиться к зажигательным танцам в старой таверне, а также немыслимому зоологическому карнавалу. Прологом к этому необычному вечеру станет торжественный коронационный марш «британского Орфея» Генри Перселла.

Музыка, пронизанная фольклором

«Королевскую» тему, на этот раз о Горном короле, продолжат номера из знаменитой Сюиты Эдварда Грига «Пер Гюнт». Гениальная музыка, написанная для драмы Генрика Ибсена, давно уже стала самостоятельным произведением, звучащим на мировых сценах. Сочетание норвежских фольклорных мотивов и классической традиции дало жизнь двум оркестровым сюитам с разнообразными программными пьесами.

Не менее интересным станет милейший «пустячок» Камиля Сен-Санса «Карнаваль животных». Это популярное сочинение композитора, созданное для домашнего концерта в «жирный вторник» (последний день перед Великим постом), наполнено гротескными музыкальными образами и юмором. Сен-Санс считал «Карнаваль» несерьезной музыкой и долгое время не позволял ей исполняться на больших концертах.

Фантастические органные сказки

Музыкальное приключение продолжится фантастическими органными сказками Дитриха Виерзейко. Вы сможете увидеть зажигательные танцы в веселой атмосфере деревенской таверны, заглянуть в старую кузницу и услышать, под какую музыку марширует грозный Горный король.

Особый колорит вечеру придаст французская органная музыка. Прозвучат изысканные программные миниатюры Луи Вьерна — выдающегося музыканта и импровизатора, который более 30 лет занимал пост титулярного органиста Собора Парижской Богоматери.

Завершение вечера

Вечер завершится роскошной романтической сонатой Александра Гильмана, композитора и педагога, чьи органные сочинения собраны в 18 сборниках под названием «Пьесы в различных стилях». Фантастический орган при свечах станет идеальным лекарством от зимней меланхолии.

Программа концерта

Генри Перселл (1659–1695) — Коронационный марш

Эдвард Григ (1843–1907) — «Утро», «В пещере горного короля» из сюиты «Пер Гюнт»

Камиль Сен-Санс (1835–1921) — Сюита для оркестра: «Карнаваль животных»: Черепахи, Аквариум, Лебедь

Дитрих Виерзейко (1989*) — «Сказки» для органа: March of the Mountain King, Tavern Dance, Heating the Forge, The enchanted Anvil, Poem of Tears, The grand Staircase, Hymn of Praise

Луи Вьерн (1870–1937) — Berceuse, Pastorale, Carillon из цикла «24 пьесы в свободном стиле»

Александр Гильмана (1837–1911) — Соната для органа № 1 op. 42

Исполнитель: лауреат международных и всероссийских конкурсов Аида Глухова, орган — электронный орган Johannus. Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта; концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.