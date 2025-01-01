Органный концерт «Двое за органом при свечах: от Баха до оперетты»

Меню
Незнакомый Петербург: орган в церкви Бенуа

Петербург – это не только Невский проспект, Дворцовая площадь и Летний сад. В потаенном уголке города, избавленном от толп туристов, находится римско-католический храм Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы, спроектированный выдающимся зодчим Николаем Бенуа. В ноябре 2025 года здесь откроется новая точка органного притяжения.

Серия концертов «Незнакомый Петербург: орган в церкви Бенуа» познакомит вас с лучшими органистами современности. Каждому концерту будет предшествовать экскурсия, проведенная настоятелем храма, где вы узнаете о его истории и посетите семейное захоронение династии Бенуа в церковной крипте.

Архитектурное наследие

Церковь, возведенная в стиле неороманизма с 1856 по 1859 год, расположена на территории бывшего католического кладбища на Выборгской стороне, где покоятся многие известные петербуржцы-католики. Во время советской власти кладбище было уничтожено, а храм закрыт, но в начале XXI века он был возвращён верующим.

Музыка, объединяющая эпохи

Концерт «Двое за органом: от Баха до оперетты» обещает удивительное музыкальное разнообразие. Вы услышите современную интерпретацию классических произведений в исполнении харизматичных музыкантов Евгения Борисова и Андрея Мартюшова. Программу откроет знаменитая «Шутка» Баха, а романтическую атмосферу создадут сочинения Хессе, Гаде, Сен-Санса и Вагнера.

Интересные факты о композиторах

Адольф Фридрих Хессе, автор "Фантазии ре минор", стал главным органистом Бернардинского собора и прославил свое искусство в Лондоне и Париже. Нильс Гаде, крупнейший датский композитор, удивил мир синтезом романтизма и датского фольклора. Камиль Сен-Санс прославился не только как органист, но и как создатель музыкальной академии, а Жан Лангле, посвятивший свою жизнь созданию органных произведений, написал более 254 опусов.

Опера и балет на органе

В программе вы также услышите транскрипции опер и балетов. Валькирии Вагнера и чарующие мелодии «Щелкунчика» Чайковского соединятся в этой необычной интерпретации. Завершится вечер опереттой Шостаковича «Москва, Черёмушки», созданной в период переселения из коммуналок в новые хрущёвки.

Информация о концерте

В продаже доступны билеты двух категорий – с экскурсией и без. Экскурсия начинается за 30 минут до концерта. Продолжительность мероприятия составляет 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.

Программа концерта

  • Иоганн Себастьян Бах - Badinerie (Шутка) из оркестровой сюиты № 2 BWV 1067
  • Нильс Гаде - Andante до мажор для органа
  • Адольф Фридрих Хессе - Фантазия до минор
  • Жан Лангле - Hommage à Frescobaldi (Приношение Фрескобальди)
  • Сергей Прокофьев - Вступление и Танец рыцарей из «Ромео и Джульетты»
  • Камиль Сен-Санс - Danse macabre (Пляска смерти)
  • Пётр Чайковский - Танец Феи Драже из «Щелкунчика»
  • Рихард Вагнер - Walkürenritt (Полёт валькирий) из оперы «Валькирия»
  • Андрей Мартюшов - Фуга-ричерката памяти Макса Регера
  • Дмитрий Шостакович - Галоп из оперетты «Москва, Черёмушки»

Исполнители

Лауреаты международных конкурсов: Евгения Борисова (орган), Андрей Мартюшов (орган), электронный орган Johannus.

