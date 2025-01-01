Органный концерт «Бах. Зима. Перезагрузка при свечах»

Бах. Зима. Перезагрузка при свечах

Знаете ли вы, что в сердце старого Петербурга находится действующий католический монастырь францисканцев? Здесь вы найдете уютную церковь и очаровательный внутренний дворик-патио. Неповторимая энергетика этого места создаёт идеальные условия для органных концертов, на которые мы вас приглашаем.

Бах в помощь. Устали от бешеного ритма мегаполиса и хотите насладиться звучащей тишиной? Дуэт великолепных петербургских музыкантов — Вера Демченко (скрипка) и Алла Морозова (орган) — представит захватывающую программу в магическом мерцании свечей.

Программа вечера

Концерт откроется знаменитой арией из Оркестровой сюиты и продолжится динамичной прелюдией из сольной скрипичной партиты №3. Шесть партит для скрипки соло, написанных Бахом в кётенский период, раскрывают широкие возможности скрипки, объединяя разнообразные жанры: от монументальной фуги до деревенского танца. Эти произведения поражают своей полифоничностью, трудно вообразимой на одном инструменте.

В программе также прозвучат две сонаты для скрипки и клавира, созданные Бахом во время его пребывания при дворе князя Леопольда Анхальт-Кётенского, его друга и покровителя. Используя принципы итальянской церковной сонаты, Бах вводит в этот жанр новаторство, предвосхищая сонатные циклы венских классиков.

Токката и фуга «Дорийская» была написана во время работы Баха в Веймаре (1707–1718) и считается одним из его знаковых произведений. Считается, что Бах исполнил это сочинение во время испытания большого органа в соборе Касселя. В «Дорийской» явственно прослеживается влияние концертного стиля Антонио Вивальди, творчество которого Бах изучал, создав уникальные органные транскрипции венецианского композитора.

Вечер завершится знаменитой токкатой и фугой ре минор — символом органной музыки Баха.

Состав программы:

Иоганн Себастьян Бах (1685–1750)

Ария из Сюиты для оркестра №3 ре мажор BWV 1068 в переложении для скрипки и органа

Прелюдия из Партиты для скрипки соло №3 ми мажор BWV 1006

Токката и фуга ре минор «Дорийская» BWV 538

Соната для скрипки и клавира соль минор BWV 1020: Allegro – Adagio – Allegro

Адажио из Концерта для гобоя с оркестром ре минор в переложении для скрипки и органа

Прелюдия ре мажор BWV 532/I

Соната для скрипки и клавира №1 си минор BWV 1014: Adagio – Allegro

Токката и фуга ре минор BWV 565

Исполнители:

Лауреаты международных конкурсов:

Вера Демченко, скрипка

Алла Морозова, орган

Электронный орган Johannus. Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта; мероприятие предназначено для зрителей старше 6 лет.