Органный концерт «Бах. Зима. Перезагрузка при свечах»

Знаете ли вы, что в сердце старого Петербурга находится действующий католический монастырь францисканцев? Здесь вы найдете уютную церковь и очаровательный внутренний дворик-патио. Неповторимая энергетика этого места создаёт идеальные условия для органных концертов, на которые мы вас приглашаем.
Бах в помощь. Устали от бешеного ритма мегаполиса и хотите насладиться звучащей тишиной? Дуэт великолепных петербургских музыкантов — Вера Демченко (скрипка) и Алла Морозова (орган) — представит захватывающую программу в магическом мерцании свечей.
Концерт откроется знаменитой арией из Оркестровой сюиты и продолжится динамичной прелюдией из сольной скрипичной партиты №3. Шесть партит для скрипки соло, написанных Бахом в кётенский период, раскрывают широкие возможности скрипки, объединяя разнообразные жанры: от монументальной фуги до деревенского танца. Эти произведения поражают своей полифоничностью, трудно вообразимой на одном инструменте.
В программе также прозвучат две сонаты для скрипки и клавира, созданные Бахом во время его пребывания при дворе князя Леопольда Анхальт-Кётенского, его друга и покровителя. Используя принципы итальянской церковной сонаты, Бах вводит в этот жанр новаторство, предвосхищая сонатные циклы венских классиков.
Токката и фуга «Дорийская» была написана во время работы Баха в Веймаре (1707–1718) и считается одним из его знаковых произведений. Считается, что Бах исполнил это сочинение во время испытания большого органа в соборе Касселя. В «Дорийской» явственно прослеживается влияние концертного стиля Антонио Вивальди, творчество которого Бах изучал, создав уникальные органные транскрипции венецианского композитора.
Вечер завершится знаменитой токкатой и фугой ре минор — символом органной музыки Баха.
Лауреаты международных конкурсов:
Электронный орган Johannus. Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта; мероприятие предназначено для зрителей старше 6 лет.