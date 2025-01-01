Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Органный концерт «Бах. Зима. Перезагрузка при свечах»
Киноафиша Органный концерт «Бах. Зима. Перезагрузка при свечах»

Органный концерт «Бах. Зима. Перезагрузка при свечах»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Бах. Зима. Перезагрузка при свечах

Знаете ли вы, что в сердце старого Петербурга находится действующий католический монастырь францисканцев? Здесь вы найдете уютную церковь и очаровательный внутренний дворик-патио. Неповторимая энергетика этого места создаёт идеальные условия для органных концертов, на которые мы вас приглашаем.

Бах в помощь. Устали от бешеного ритма мегаполиса и хотите насладиться звучащей тишиной? Дуэт великолепных петербургских музыкантов — Вера Демченко (скрипка) и Алла Морозова (орган) — представит захватывающую программу в магическом мерцании свечей.

Программа вечера

Концерт откроется знаменитой арией из Оркестровой сюиты и продолжится динамичной прелюдией из сольной скрипичной партиты №3. Шесть партит для скрипки соло, написанных Бахом в кётенский период, раскрывают широкие возможности скрипки, объединяя разнообразные жанры: от монументальной фуги до деревенского танца. Эти произведения поражают своей полифоничностью, трудно вообразимой на одном инструменте.

В программе также прозвучат две сонаты для скрипки и клавира, созданные Бахом во время его пребывания при дворе князя Леопольда Анхальт-Кётенского, его друга и покровителя. Используя принципы итальянской церковной сонаты, Бах вводит в этот жанр новаторство, предвосхищая сонатные циклы венских классиков.

Токката и фуга «Дорийская» была написана во время работы Баха в Веймаре (1707–1718) и считается одним из его знаковых произведений. Считается, что Бах исполнил это сочинение во время испытания большого органа в соборе Касселя. В «Дорийской» явственно прослеживается влияние концертного стиля Антонио Вивальди, творчество которого Бах изучал, создав уникальные органные транскрипции венецианского композитора.

Вечер завершится знаменитой токкатой и фугой ре минор — символом органной музыки Баха.

Состав программы:

  • Иоганн Себастьян Бах (1685–1750)
    Ария из Сюиты для оркестра №3 ре мажор BWV 1068 в переложении для скрипки и органа
    Прелюдия из Партиты для скрипки соло №3 ми мажор BWV 1006
    Токката и фуга ре минор «Дорийская» BWV 538
    Соната для скрипки и клавира соль минор BWV 1020: Allegro – Adagio – Allegro
  • Алессандро Марчелло (1673–1747)
    Адажио из Концерта для гобоя с оркестром ре минор в переложении для скрипки и органа
  • Иоганн Себастьян Бах
    Прелюдия ре мажор BWV 532/I
    Соната для скрипки и клавира №1 си минор BWV 1014: Adagio – Allegro
    Токката и фуга ре минор BWV 565

Исполнители:

Лауреаты международных конкурсов:

  • Вера Демченко, скрипка
  • Алла Морозова, орган

Электронный орган Johannus. Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта; мероприятие предназначено для зрителей старше 6 лет.

Купить билет на концерт Органный концерт «Бах. Зима. Перезагрузка при свечах»

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
7 декабря воскресенье
16:00
Храм Святого Антония Чудотворца Санкт-Петербург, 9-я Красноармейская, 10а
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Cимфонический оркестр Северная Cимфония
6+
Классическая музыка
Cимфонический оркестр Северная Cимфония
26 ноября в 19:00 Концертный зал Мариинского театра
от 2100 ₽
Век имени Синатры
6+
Джаз
Век имени Синатры
7 ноября в 19:00 Дворец Белосельских-Белозерских
от 1300 ₽
Шоу «Мозгоправы»
18+
Юмор
Шоу «Мозгоправы»
24 октября в 19:00 Homie Lounge
от 700 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше