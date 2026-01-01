Органный концерт «Бах, Вивальди, Паганини. Орган и скрипка»

Органный концерт в галерее Ильи Глазунова

Дмитрий Максименко (орган), Марина Шиганова (скрипка) приглашают вас на уникальный концерт, который пройдет в изысканном пространстве, где великая живопись встречается с музой классической музыки. В программе вечера прозвучат произведения трёх маэстро: Иоганна Себастьяна Баха, Антонио Вивальди и Никколо Паганини.

Этот концерт не просто сборник известных классических произведений, а настоящее музыкальное открытие. Зрители смогут проследить эволюцию музицирования от строгой полифонии барокко до виртуозности романтизма XIX века. На сцене выступят два мастера-инструменталиста — лауреаты международных конкурсов, каждый из которых привнесёт свою уникальную интерпретацию в музыку.

Звук и гармония

Дуэт скрипачки Марины Шигановой и органиста Дмитрия Максименко станет примером тонкого и страстного диалога между инструментами. Певучий и теплый голос скрипки идеально дополняет величественный, мощный звук органа. Акустическая магия галереи также создаст уникальную атмосферу для восприятия каждого произведения.

Музыкальная программа

В программе выступления вас ждут:

И.С. Бах — величественные хоралы, фуги и органные прелюдии, в которых орган раскрывает свою мощь, а скрипка добавляет изящные, проникновенные линии.

— величественные хоралы, фуги и органные прелюдии, в которых орган раскрывает свою мощь, а скрипка добавляет изящные, проникновенные линии. А. Вивальди — яркие концерты, где орган воссоединяется с скрипкой, становясь великолепным партнером, добавляющим объем и торжественность звучанию.

— яркие концерты, где орган воссоединяется с скрипкой, становясь великолепным партнером, добавляющим объем и торжественность звучанию. Н. Паганини — технически сложнейшие произведения, в которых виртуозные пассажи и флажолеты Марины Шигановой обретут новую экспрессию и драматизм.

Этот вечер станет уникальной возможностью насладиться классической музыкой и услышать её в новом свете. Контраст между мощным органом и нежной скрипкой, смена строгости полифонии и вихрь виртуозности произведут неизгладимое впечатление на каждого зрителя.

Продолжительность: 1 час 20 минут (без антракта). В программе возможны изменения.