Органный концерт «Бах и путники в ночи»

Бах и Путники в ночи: Музыкальное Путешествие через Времена

Приглашаем вас на уникальный концерт «Бах и Путники в ночи», который пройдет в одной из старинных церквей Петербурга. В этот вечер саксофон и орган соединятся в волшебной гармонии, а исполнители — лауреаты международных конкурсов Константин Андреев и Екатерина Маришкина — проведут вас через музыкальные эпохи и стили.

Программа концерта

Концерт откроет знаменитая Токката и фуга ре минор Иоганна Себастьяна Баха, после чего прозвучит Фантазия соль мажор (Piece d’Orgue), созданная в период вдохновения композитора. Также вы услышите единственную пастораль в репертуаре Баха — Пастораль BWV 590.

Яркие музыкальные моменты

Саксофон в этот вечер раскроет все свои грани. Особое внимание уделим Фантазии Жюля Демерссмана, а также Греческой сюите Педро Итурральде, которая наполнит вечер атмосферой ярких эмоций. Не пропустите и знаменитое Либертанго Астора Пьяццоллы — произведение, которое перевернуло мир танго.

Исторические музыкальные факты

В программе также будет представлена Ave Maria, авторство которой часто приписывают итальянскому композитору Джулио Каччини. Однако истинным создателем стилизаций является российский музыкант Владимир Вавилов. Его работа навсегда связала имена двух великих композиторов.

Завершение вечера

Концерт завершится легендарной Strangers In The Night — песней, ставшей визитной карточкой Фрэнка Синатры. Эта мелодия получила «Грэмми» и была переосмыслена более чем в четырехстах версиях на разных языках мира.

Практическая информация

Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность насладиться живой музыкой в уникальной атмосфере!