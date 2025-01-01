Органный концерт «Бах и музыка французских соборов»

«Бах и музыка французских соборов»

Приглашаем вас на уникальный концерт «Бах и музыка французских соборов», который состоится под управлением лауреата международных конкурсов Майи Мокрецовой. Это событие объединяет величие музыкального наследия Иоганна Себастьяна Баха и шедевры французских композиторов.

Музыка Баха и его время

Иоганн Себастьян Бах, как и многие его предшественники и последователи, служил в соборах в должности кантора и органиста. Он создал множество произведений, которые остаются актуальными и по сей день. Бах был идеалом для композиторов французской романтической школы XIX века, и его органное творчество стало основой для многих произведений этого периода.

Французская органная школа

В эпоху Баха и позднее, благодаря гению органостроителя Аристида Кавайе-Коля, был создан новый тип органа, открывший композиторам-органистам небывалые возможности. В программе вечера прозвучит Импровизация на хорал «Пасхальной жертве» Шарля Турнемира, одного из последних учеников величайшего Сезара Франка. Турнемир сменил Франка на посту титулярного органиста парижского собора Святой Клотильды и известен своим масштабным циклом «Мистический орган».

Современные шедевры

Также будет представлена Сюита для органа op. 5 Мориса Дюрюфле, которая считается вершиной органного репертуара XX века. Дюрюфле, виртуозный органист, сам был первым исполнителем Шестой органной симфонии Луи Вьерна. Его произведения раскрывают богатство звуковой палитры французского симфонического органа.

Связь с современностью

Особое внимание будет уделено органным шедеврам Микаэла Таривердиева, который, как и Бах, предпочитал орган. Его симфония «Чернобыль» стала символическим реквиемом, запечатлевшим трагические события. В завершение концерта прозвучит знаменитая Токката и фуга ре минор BWV 565 Иоганна Себастьяна Баха — произведение, которое стало знаковым в истории органной музыки.

Информация о концерте

Исполнитель: Майя Мокрецова, орган.

Продолжительность: 1 час 10 минут без антракта.

Возрастное ограничение: Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.

Не упустите возможность прикоснуться к вечности музыки Баха и французских соборов!