Органный концерт «Бах и Гендель. Орган и контратенор»
Билеты от 400₽
Киноафиша Органный концерт «Бах и Гендель. Орган и контратенор»

Органный концерт «Бах и Гендель. Орган и контратенор»

6+
Продолжительность 80 минут
Возраст 6+
Билеты от 400₽

О концерте

Барочная музыка в Галерее Ильи Глазунова

В Галерее Ильи Глазунова состоится органный концерт с участием контратенора Рустама Яваева и органистки Татьяны Андриановой. В программе прозвучат шедевры Иоганна Себастьяна Баха и Георга Фридриха Генделя — двух великих композиторов эпохи барокко. Их произведения представляют собой вершину барочного стиля и удивительно сочетаются друг с другом.

Иоганн Себастьян Бах и Георг Фридрих Гендель, несмотря на то, что родились в один год и никогда не встречались, обладают уникальным музыкальным наследием. Их сочинения прекрасно дополняют друг друга и создают неповторимую атмосферу.

Исполнители

Концерт предлагает слушателям встретиться с выдающимися исполнителями: контратенором Рустамом Яваевым, обладателем необычного тембра голоса, и известной органисткой Татьяной Андриановой.

Концерт в галерее Глазунова

Кроме этого, в стоимость билета включено посещение картинных залов галереи перед началом концерта, что добавит мероприятию особую изюминку.

Не упустите возможность насладиться барочной музыкой и уникальными выступлениями талантливых артистов!

Купить билет на концерт Органный концерт «Бах и Гендель. Орган и контратенор»

Март
6 марта пятница
19:00
Галерея Ильи Глазунова Москва, Волхонка, 13
от 400 ₽

