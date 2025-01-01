Органный концерт «Ave Maria и женщины в Библии»

23 октября на сцене уникального концерта «Ave Maria и женщины в Библии» выступит неподражаемая Мария Блажевич. Это программа обещает быть одной из самых ярких, с оригинальной подборкой сочинений, посвященных событиям из Ветхого и Нового заветов.
В ходе концерта зрители смогут услышать такие библейские истории, как судьбы Руфи, Сары, подвиги Юдифи и коварство Далилы. Каждая из этих историй будет проиллюстрирована произведениями великих композиторов разных эпох — от Баха и Генделя до Шуберта, Сен-Санса и Танеева.
Ave Maria — это искренняя молитва, обращённая к Пречистой Деве, и вечный источник вдохновения для композиторов. Две самые известные версии этого произведения принадлежат Францу Шуберту и Шарлю Гуно. Интересно, что Шуберт написал свою версию не на каноническом латинском тексте, хотя многие исполнители иногда используют его.
Шарль Гуно, развлекая публику, в 1852 году создал новую версию Ave Maria на основе прелюдии Баха. Эта версия быстро завоевала популярность и стала любимицей публики. В 1859 году молитва была исполнена на латинском, и произведение возродилось в новом вокальном варианте.
Концерт включает в себя:
Концерт исполнит лауреат международных конкурсов и премии «Органист года — 2021» Мария Блажевич. Продолжительность выступления составит 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для зрителей от 6 лет.