Органный концерт «Ave Maria и женщины в Библии»
6+
О концерте/спектакле

Ave Maria и женщины в Библии: Музыка, запечатлевшая библейские истории

23 октября на сцене уникального концерта «Ave Maria и женщины в Библии» выступит неподражаемая Мария Блажевич. Это программа обещает быть одной из самых ярких, с оригинальной подборкой сочинений, посвященных событиям из Ветхого и Нового заветов.

Истории из Библии в музыке

В ходе концерта зрители смогут услышать такие библейские истории, как судьбы Руфи, Сары, подвиги Юдифи и коварство Далилы. Каждая из этих историй будет проиллюстрирована произведениями великих композиторов разных эпох — от Баха и Генделя до Шуберта, Сен-Санса и Танеева.

Завораживающее «Ave Maria»

Ave Maria — это искренняя молитва, обращённая к Пречистой Деве, и вечный источник вдохновения для композиторов. Две самые известные версии этого произведения принадлежат Францу Шуберту и Шарлю Гуно. Интересно, что Шуберт написал свою версию не на каноническом латинском тексте, хотя многие исполнители иногда используют его.

Факты о композиторах

Шарль Гуно, развлекая публику, в 1852 году создал новую версию Ave Maria на основе прелюдии Баха. Эта версия быстро завоевала популярность и стала любимицей публики. В 1859 году молитва была исполнена на латинском, и произведение возродилось в новом вокальном варианте.

Концертная программа

Концерт включает в себя:

  • Георг Фридрих Гендель — Прибытие царицы Савской из оратории «Соломон» (переложение для органа Джона Скотта)
  • Андреас Вильшер — Фрагменты цикла «Женщины в Библии» (Руфь, Юдифь, Эсфирь, Сусанна, Сара)
  • Сергей Танеев — Вариации на тему григорианского хорала Ave Maria
  • Камиль Сен-Санс — Ария Далилы из оперы «Самсон и Далила» в переложении для органа Эдвина Крафта
  • Иоганн Себастьян Бах — Фуга на тему Magnificat
  • Андрей Петров — Ave Eva из балета «Сотворение мира» (переложение для органа Марии Блажевич)
  • Франц Шуберт — Ave Maria в переложении для органа Маурицио Макеллы
  • Иоганн Себастьян Бах — Шарль Гуно — Ave Maria в переложении для органа Маурицио Макеллы
  • Андреас Вильшер — Фрагменты цикла «Женщины в Библии» (Встреча Иисуса и самарянки)

Исполнитель и продолжительность

Концерт исполнит лауреат международных конкурсов и премии «Органист года — 2021» Мария Блажевич. Продолжительность выступления составит 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для зрителей от 6 лет.

Купить билет на концерт

Расписание

