Органный концерт «Ave Maria и Рождество при свечах в старинной церкви»

VIII органный фестиваль «Венок Рождества» в Петербурге

С 25 декабря 2025 года по 13 января 2026 года в Петербурге, переполненном атмосферой зимних праздников, пройдет VIII органный фестиваль «Венок Рождества». Этот музыкальный марафон, проходящий под девизом «Орган над городом», предложит зрителям фейерверк стилей и вдохновение лучших музыкантов современности.

Музыка и атмосфера

Концерты фестиваля будут проходить на семи исторических площадках города, где зрители смогут насладиться уникальными интерьерами и неповторимым звучанием органов. Музыка Баха, милые рождественские гимны и известные произведения от гениальных композиторов создадут особую атмосферу. В концертах будут участвовать лауреаты международных конкурсов — Надежда Дробышевская (сопрано) и Алла Морозова (орган).

Программа концерта

Вечер откроется вступлением к «Органной мессе», созданной на основе работ Баха к 200-летию посещения Лейпцига Мартином Лютером. В программе также звучит Прелюдия и фуга ми-бемоль мажор, обработка протестантских хоралов и знаменитая Фантазия соль мажор, написанная в французском стиле.

Зрители смогут услышать разные версии Ave Maria, от Баха до произведений, а также знаменитые рождественские мелодии, такие как «Тихая ночь», «Jingle Bells» и «We Wish You a Merry Christmas». Произведение Клода Бальбатра «Quand Jesus naquit a Noel» добавит нотку французской рождественской традиции.

Уникальное место проведения

Концерт пройдет в Римско-католическом храме Матери Божией Лурдской, который выделяется своим необычным силуэтом и уникальным звуком исторического органа Walcker 1910 года. Храм был построен по проекту архитектора Леонтия Бенуа и является важной частью культурного наследия Петербурга.

Информация для зрителей

Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта. Он предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность насладиться чарующей атмосферой Рождества и великолепной музыкой в сердце Петербурга!