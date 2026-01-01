Концерт органной музыки «Органный иллюзион» в Сочи

Приглашаем вас на незабываемый концерт органной музыки с обладателем премии «Органист года» Владимиром Королевским. Этот вечер обещает стать настоящим зрелищем для любителей музыки и кино.

Заглавие программы отсылает нас к миру кино. В старину под термином «иллюзион» подразумевалась кинематография — искусство создания чудесного зрелища движущихся картин. На этом концерте Владимир Королевский представит свое сочинение «Органный иллюзион», в котором в формате попурри прозвучат темы из популярных фильмов, таких как «Гарри Поттер», «Форест Гамп», «Пираты Карибского моря», «Терминатор», «Интерстеллер» и «Игра престолов».

Кроме того, в программе вечера мы услышим Элегию на темы из телесериала «Твин Пикс» композитора А. Бадаламенти, а также попурри на темы из мюзикла Э. Ллойда-Уэббера «Призрак оперы». Традиционная классическая составляющая органной программы будет представлена произведениями великих композиторов Иоганна Себастьяна Баха и Джоаккино Россини.

