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Органный хит-парад
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Органный хит-парад

6+
Возраст 6+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Навстречу музыкальным легендам: Концерт Андрея Бардина

Лауреат премии «Органист года – 2024» Андрей Бардин приглашает вас на уникальный концерт, где оживут шедевры музыкальной классики. В программе звучат известные композиции, от величественных английских фанфар до величественной баховской Токкаты ре минор.

Программа концерта

Концерт начнется с королевского марша — «Королевские фанфары» Генри Пёрселла и Иеремии Кларка. Эти произведения исполняются на британских церемониях с XVII века, а в XXI веке их даже играли на свадьбе принца Уильяма.

Далее нас ждет печальная, но чарующая «Адажио Альбинони», за которой последует триумфальное «Аллилуйя» Генделя. Особенность этого исполнения в том, что один музыкант управляет «невидимым хором и оркестром», используя силу органа.

Творчество великих композиторов

Также в программе — прелюдия e-moll Шопена в транскрипции Ференца Листа, показывающая, как романтический «вздох» фортепиано трансформируется в органный хорал.

Концерт завершится тихой молитвой и головокружительной Токкатой ре минор Баха. Вы сможете почувствовать, как музыка Баха одновременно трогает душу и будоражит воображение.

Уникальная акустика

Всего 75 минут — и 300 лет музыкальных шедевров оживут для вас в акустике старейшего католического храма Москвы. Не упустите возможность насладиться мелодиями-легендами в исполнении короля инструментов. Приходите!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 сентября
Храм Святого Людовика Москва, М.Лубянка, 12а
20:00 от 500 ₽

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