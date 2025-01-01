Органный хит-парад

Навстречу музыкальным легендам: Концерт Андрея Бардина

Лауреат премии «Органист года – 2024» Андрей Бардин приглашает вас на уникальный концерт, где оживут шедевры музыкальной классики. В программе звучат известные композиции, от величественных английских фанфар до величественной баховской Токкаты ре минор.

Программа концерта

Концерт начнется с королевского марша — «Королевские фанфары» Генри Пёрселла и Иеремии Кларка. Эти произведения исполняются на британских церемониях с XVII века, а в XXI веке их даже играли на свадьбе принца Уильяма.

Далее нас ждет печальная, но чарующая «Адажио Альбинони», за которой последует триумфальное «Аллилуйя» Генделя. Особенность этого исполнения в том, что один музыкант управляет «невидимым хором и оркестром», используя силу органа.

Творчество великих композиторов

Также в программе — прелюдия e-moll Шопена в транскрипции Ференца Листа, показывающая, как романтический «вздох» фортепиано трансформируется в органный хорал.

Концерт завершится тихой молитвой и головокружительной Токкатой ре минор Баха. Вы сможете почувствовать, как музыка Баха одновременно трогает душу и будоражит воображение.

Уникальная акустика

Всего 75 минут — и 300 лет музыкальных шедевров оживут для вас в акустике старейшего католического храма Москвы. Не упустите возможность насладиться мелодиями-легендами в исполнении короля инструментов. Приходите!