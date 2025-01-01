Органный хит-парад. Горячая десятка

Музыкальный вечер с Андреем Бардиным в Пермской филармонии

Приглашаем вас на незабываемый музыкальный вечер, где лауреат международных конкурсов Андрей Бардин исполнит произведения великих композиторов на органе. Этот концерт станет настоящим подарком для любителей классической музыки и для тех, кто ценит глубокую духовную атмосферу.

В программе вечера:

Генри Пёрселл — «Иеремия Кларк» и фанфары;

Джулио Каччини и Владимир Вавилов — «Ave Maria»;

Георг Фридрих Гендель — «Аллилуйя» из оратории «Мессия»;

Иоганн Себастьян Бах — Хоральная прелюдия Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ BWV 639;

Леон Боэльма — «Готическая сюита» в 4-х частях;

Роберт Шуман — «Грёзы» из цикла «Детские сцены»;

Иоганнес Брамс — Венгерский танец № 5;

Ференц Лист — Хорал Nun danket alle Gott;

Иоганн Штраус-отец — Марш Радецкого;

Иоганн Себастьян Бах — Токката и фуга ре минор BWV 565.

Обратите внимание, что программа может меняться, поэтому следите за обновлениями! Этот вечер подарит вам уникальную возможность насладиться великолепными произведениями, которые уже несколько веков вдохновляют слушателей по всему миру.