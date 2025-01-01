Органный гала-концерт при свечах «Визит в Нотр-Дам-де-Пари»

Визит в Нотр-Дам-де-Пари: Органный Гала-концерт при Свечах

Приглашаем вас на уникальное событие — органный гала-концерт «Визит в Нотр-Дам-де-Пари», которое состоится в атмосфере мерцающих свечей. Это незабываемое музыкальное путешествие позволит вам окунуться в величественный мир готических соборов и насладиться звуками органных произведений Луи Вьерна — великого органиста Нотр-Дам.

Памятная дата

Этот вечер приурочен к 155-летию со дня рождения Луи Вьерна, который более 40 лет занимал должность титулярного органиста Собора Парижской Богоматери. Интересно, что музыкант был слеп от рождения, однако это не помешало ему стать одним из самых влиятельных органистов своего времени.

Музыка Вьерна

Луи Вьерн был не только виртуозом, но и настоящим новатором в органной музыке. За свою жизнь он создал множество произведений, от симфоний до программных миниатюр. В ходе вечера вы услышите:

Hymne au soleil (Гимн Солнцу)

Canzona (Канцона)

Les Cloches de Hinckley (Колокола Хинкли)

Feux follets (Блуждающие огни)

И многие другие шедевры!

Исполнители

На сцене выступят лауреаты международных конкурсов, среди которых:

Евгения Борисова

Полина Курдюкова

Андрей Мартюшов

Майя Мокрецова

Елизавета Кузнецова

И другие талантливые органисты.

Информация о концерте

Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта. Мероприятие подходит для зрителей старше 6 лет. Не упустите шанс побывать в этом музыкальном путешествии без необходимости покидать Санкт-Петербург!