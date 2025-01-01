Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Органный гала-концерт при свечах «Визит в Нотр-Дам-де-Пари»
Киноафиша Органный гала-концерт при свечах «Визит в Нотр-Дам-де-Пари»

Органный гала-концерт при свечах «Визит в Нотр-Дам-де-Пари»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Визит в Нотр-Дам-де-Пари: Органный Гала-концерт при Свечах

Приглашаем вас на уникальное событие — органный гала-концерт «Визит в Нотр-Дам-де-Пари», которое состоится в атмосфере мерцающих свечей. Это незабываемое музыкальное путешествие позволит вам окунуться в величественный мир готических соборов и насладиться звуками органных произведений Луи Вьерна — великого органиста Нотр-Дам.

Памятная дата

Этот вечер приурочен к 155-летию со дня рождения Луи Вьерна, который более 40 лет занимал должность титулярного органиста Собора Парижской Богоматери. Интересно, что музыкант был слеп от рождения, однако это не помешало ему стать одним из самых влиятельных органистов своего времени.

Музыка Вьерна

Луи Вьерн был не только виртуозом, но и настоящим новатором в органной музыке. За свою жизнь он создал множество произведений, от симфоний до программных миниатюр. В ходе вечера вы услышите:

  • Hymne au soleil (Гимн Солнцу)
  • Canzona (Канцона)
  • Les Cloches de Hinckley (Колокола Хинкли)
  • Feux follets (Блуждающие огни)
  • И многие другие шедевры!

Исполнители

На сцене выступят лауреаты международных конкурсов, среди которых:

  • Евгения Борисова
  • Полина Курдюкова
  • Андрей Мартюшов
  • Майя Мокрецова
  • Елизавета Кузнецова
  • И другие талантливые органисты.

Информация о концерте

Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта. Мероприятие подходит для зрителей старше 6 лет. Не упустите шанс побывать в этом музыкальном путешествии без необходимости покидать Санкт-Петербург!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 24 октября
Римско-католическая церковь Лурдской Божьей Матери Санкт-Петербург, Ковенский пер., 7
20:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

Пневмослон. Завод «Пневмослон». Тяжёлая промышленность
18+
Ска Альтернативный рок
Пневмослон. Завод «Пневмослон». Тяжёлая промышленность
18 октября в 20:00 Клуб «А2»
от 2300 ₽
Орган при свечах
6+
Классическая музыка
Орган при свечах
14 августа в 21:00 Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла
от 599 ₽
Пер Гюнт. В пещере горного короля
6+
Классическая музыка
Пер Гюнт. В пещере горного короля
31 августа в 15:00 Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла
от 599 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше