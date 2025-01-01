Органный гала-концерт при свечах «Визит в Нотр-Дам-де-Пари»

Приглашаем вас на уникальное событие — органный гала-концерт «Визит в Нотр-Дам-де-Пари», которое состоится в атмосфере мерцающих свечей. Это незабываемое музыкальное путешествие позволит вам окунуться в величественный мир готических соборов и насладиться звуками органных произведений Луи Вьерна — великого органиста Нотр-Дам.
Этот вечер приурочен к 155-летию со дня рождения Луи Вьерна, который более 40 лет занимал должность титулярного органиста Собора Парижской Богоматери. Интересно, что музыкант был слеп от рождения, однако это не помешало ему стать одним из самых влиятельных органистов своего времени.
Луи Вьерн был не только виртуозом, но и настоящим новатором в органной музыке. За свою жизнь он создал множество произведений, от симфоний до программных миниатюр. В ходе вечера вы услышите:
На сцене выступят лауреаты международных конкурсов, среди которых:
Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта. Мероприятие подходит для зрителей старше 6 лет. Не упустите шанс побывать в этом музыкальном путешествии без необходимости покидать Санкт-Петербург!