Музыка европейских соборов: грандиозное органное гала при свечах

В уникальной атмосфере Римско-католического храма Матери Божией Лурдской вас ждет незабываемое органное путешествие. Этот концерт перенесет вас в мир музыкального гения, где пересекутся страны и эпохи. Каждый собор — это не просто здание, а целый мир с множеством нерассказанных историй, ожидающих своего завершения.

Волшебство органной музыки Луи Вьерна

Вечер откроется двумя удивительными пьесами Луи Вьерна, который был не только виртуозом, но и титулярным органистом Собора Парижской Богоматери. Вьерн, наследник традиций великих композиторов, таких как Сезар Франк и Шарль-Мари Видор, погрузит вас в фантастический мир звуковых образов. За свою жизнь он создал множество симфоний и программных миниатюр, которые по праву можно отнести к сокровищнице органной музыки.

Наследие Иоганна Себастьяна Баха

Невозможно провести вечер без упоминания о гениальном Иоганне Себастьяне Бахе. Его масштабные двухчастные циклы станут кульминацией программы. Бах, вершина немецкого барокко, охватил все существовавшие музеи жанры, кроме оперы, и его влияние продолжает ощущаться у композиторов разных эпох и стран.

Современные композиторы и их произведения

В программе также прозвучат произведения современных композиторов, таких как Флор Петерс и Лоренцо Бонольди. Санкт-Петербург вскоре оценит трехчастный цикл Петерса, основанный на средневековом католическом гимне Деве Марии Ave Maris Stella. Уникальная Токката Бонольди на этом же мотиве завершит вечер, а произведение Анри Мюле станет ярким примером французской симфонической органной традиции.

Уникальный орган и архитектурный шедевр

В произведениях будет звучать один из уникальных исторических органов семейства Walcker, установленный в 1910 году. Этот инструмент способен удивительно передавать как барочную, так и романтическую музыку. Немецкая династия organostroiteley Walcker, основанная в XVIII веке, представила миру множество великолепных органов, установленных по всей Европе и России.

Храм Матери Божией Лурдской, построенный по проекту Леонтия Бенуа, стал особым местом Петербурга, пропитанным атмосферой Франции. Его уникальный силуэт и обработка камня делают его выдающимся архитектурным памятником. Notre Dame de France в Ковенском переулке — единственный католический приход в Петербурге, который не закрывался в советский период.

Программа концерта

Луи Вьерн (1870–1937) - Две пьесы-фантазии: Прелюдия соч. 51 № 1 и «Колокола Хинкли» ор. 55 № 6

Иоганн Себастьян Бах (1685–1750) - Прелюдия и фуга фа минор BWV 534

Флор Пеетерс (1903–1986) - Токката, фуга и гимн на тему Ave maris stella

Иоганн Себастьян Бах - Фантазия и фуга до минор BWV 537

Жан Бувар (1905–1996) - Вариации на баскскую рождественскую тему

Лоренцо Бонольди (1977*) - Токката на тему гимна Ave maris stella

Анри Мюле (1878–1967) - Carillon-Sortie

Исполнители

На концерте выступят лауреаты всероссийских и международных конкурсов: Наталья Багинская, Татьяна Слободчикова, Иван Касимов, Александр Бардин и Дениз Онал (Новосибирск) — organy.

Концерт продлится 1 час 10 минут без антракта и предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет. Предварительно рекомендуем забронировать места, чтобы не упустить возможность насладиться этой удивительной музыкой!