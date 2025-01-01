Органный гала-концерт при свечах «Музыка европейских соборов»

В уникальной атмосфере Римско-католического храма Матери Божией Лурдской вас ждет незабываемое органное путешествие. Этот концерт перенесет вас в мир музыкального гения, где пересекутся страны и эпохи. Каждый собор — это не просто здание, а целый мир с множеством нерассказанных историй, ожидающих своего завершения.
Вечер откроется двумя удивительными пьесами Луи Вьерна, который был не только виртуозом, но и титулярным органистом Собора Парижской Богоматери. Вьерн, наследник традиций великих композиторов, таких как Сезар Франк и Шарль-Мари Видор, погрузит вас в фантастический мир звуковых образов. За свою жизнь он создал множество симфоний и программных миниатюр, которые по праву можно отнести к сокровищнице органной музыки.
Невозможно провести вечер без упоминания о гениальном Иоганне Себастьяне Бахе. Его масштабные двухчастные циклы станут кульминацией программы. Бах, вершина немецкого барокко, охватил все существовавшие музеи жанры, кроме оперы, и его влияние продолжает ощущаться у композиторов разных эпох и стран.
В программе также прозвучат произведения современных композиторов, таких как Флор Петерс и Лоренцо Бонольди. Санкт-Петербург вскоре оценит трехчастный цикл Петерса, основанный на средневековом католическом гимне Деве Марии Ave Maris Stella. Уникальная Токката Бонольди на этом же мотиве завершит вечер, а произведение Анри Мюле станет ярким примером французской симфонической органной традиции.
В произведениях будет звучать один из уникальных исторических органов семейства Walcker, установленный в 1910 году. Этот инструмент способен удивительно передавать как барочную, так и романтическую музыку. Немецкая династия organostroiteley Walcker, основанная в XVIII веке, представила миру множество великолепных органов, установленных по всей Европе и России.
Храм Матери Божией Лурдской, построенный по проекту Леонтия Бенуа, стал особым местом Петербурга, пропитанным атмосферой Франции. Его уникальный силуэт и обработка камня делают его выдающимся архитектурным памятником. Notre Dame de France в Ковенском переулке — единственный католический приход в Петербурге, который не закрывался в советский период.
На концерте выступят лауреаты всероссийских и международных конкурсов: Наталья Багинская, Татьяна Слободчикова, Иван Касимов, Александр Бардин и Дениз Онал (Новосибирск) — organy.
Концерт продлится 1 час 10 минут без антракта и предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет. Предварительно рекомендуем забронировать места, чтобы не упустить возможность насладиться этой удивительной музыкой!