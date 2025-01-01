Органный гала-концерт «Органные шедевры при свечах»

В сердце старого Петербурга, в действующем католическом монастыре францисканцев, располагается уютная церковь с очаровательным внутренним двориком. Неповторимая энергетика этого места создает идеальные условия для органных концертов. Мы приглашаем вас на потрясающий гала-концерт «Органные шедевры при свечах», где выступят лучшие петербургские органисты нового поколения, включая виртуоза Марии Лобецкую.
В программе концерта звучат произведения от эпохи раннего барокко до современности. Вы сможете насладиться виртуозными композициями таких великих мастеров, как:
Ярким акцентом вечера станет мелодия для трубы Дэвида Джонсона, которую исполняли на рождественских богослужениях и даже на свадьбе дочери Ричарда Никсона в 1971 году.
Также в программе вас ждет произведение Жака-Николя Лемменса, ровесника Сезара Франка, который значительно повлиял на развитие органного искусства во Франции. Не забудем и о Луи Вьерне, виртуозе и титулярном органисте Собора Парижской Богоматери, который служил там более 30 лет.
Русский гость вечера Христофор Кушнарев представит свою Пассакалию фа-диез минор, которая стала экзаменационной работой в Ленинградской консерватории. Это сочинение было посвящено выдающемуся органисту Исайе Браудо.
Гала-концерт завершит виртуозная Токката нашего современника Ханса Андре Штамма, одного из ярчайших музыкантов своего поколения.
Лауреаты международных конкурсов: Мария Лобецкая, Виталий Шумилов, Александр Бейгельдин, Алина Ярохович – орган (электронный орган Johannus).
Продолжительность концерта – 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет. Приходите за хорошим настроением!