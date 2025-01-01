Меню
Органный гала-концерт «Органные шедевры при свечах»
Органный гала-концерт «Органные шедевры при свечах»

Органный гала-концерт «Органные шедевры при свечах»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Органные шедевры при свечах: гала-концерт в сердце Петербурга

В сердце старого Петербурга, в действующем католическом монастыре францисканцев, располагается уютная церковь с очаровательным внутренним двориком. Неповторимая энергетика этого места создает идеальные условия для органных концертов. Мы приглашаем вас на потрясающий гала-концерт «Органные шедевры при свечах», где выступят лучшие петербургские органисты нового поколения, включая виртуоза Марии Лобецкую.

Феерия стилей и жанров

В программе концерта звучат произведения от эпохи раннего барокко до современности. Вы сможете насладиться виртуозными композициями таких великих мастеров, как:

  • Ян Питерсзон Свелинк – нидерландский композитор и органист, известный своей виртуозной клавирной импровизацией. Его ученики стали основателями северогерманской органной школы.
  • Георг Муффат – современник Баха, который смешал итальянские и французские традиции в своем творчестве. Его сборник «Apparatus Musico Organisticus» включает 12 токкат, чакону и пассакалию.
  • Иоганн Себастьян Бах – для него орган был любимым инструментом, и его музыка стала настоящим порталом в космос.

Забытые мелодии и современные композиторы

Ярким акцентом вечера станет мелодия для трубы Дэвида Джонсона, которую исполняли на рождественских богослужениях и даже на свадьбе дочери Ричарда Никсона в 1971 году.

Также в программе вас ждет произведение Жака-Николя Лемменса, ровесника Сезара Франка, который значительно повлиял на развитие органного искусства во Франции. Не забудем и о Луи Вьерне, виртуозе и титулярном органисте Собора Парижской Богоматери, который служил там более 30 лет.

Русская органная традиция

Русский гость вечера Христофор Кушнарев представит свою Пассакалию фа-диез минор, которая стала экзаменационной работой в Ленинградской консерватории. Это сочинение было посвящено выдающемуся органисту Исайе Браудо.

Гала-концерт завершит виртуозная Токката нашего современника Ханса Андре Штамма, одного из ярчайших музыкантов своего поколения.

Программа концерта:

  • Ян Питерсон Свелинк – Mein junges Leben hat ein End SwWV 324
  • Жак-Николя Лемменс – Анданте с вариациями
  • Ян Питерсон Свелинк – Unter der Linden Gruene SwWV 325
  • Давид Джонсон – Trumpet tune (Мелодия для трубы ре мажор)
  • Георг Муффат – Toccata prima
  • Иоганн Себастьян Бах – Хоральные прелюдии
  • Луи Вьерн – Carillon
  • Христофор Кушнарев – Пассакалья
  • Ханс-Андре Штамм – Toccata giocosa

Исполнители:

Лауреаты международных конкурсов: Мария Лобецкая, Виталий Шумилов, Александр Бейгельдин, Алина Ярохович – орган (электронный орган Johannus).

Продолжительность концерта – 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет. Приходите за хорошим настроением!

Декабрь
14 декабря воскресенье
16:00
Храм Святого Антония Чудотворца Санкт-Петербург, 9-я Красноармейская, 10а
от 1000 ₽

