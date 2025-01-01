Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Органный фестиваль в музее Пушкина. Немое кино с органом. Чарли Чаплин. Огни Большого города
Билеты от 2400₽
Киноафиша Органный фестиваль в музее Пушкина. Немое кино с органом. Чарли Чаплин. Огни Большого города

Органный фестиваль в музее Пушкина. Немое кино с органом. Чарли Чаплин. Огни Большого города

12+
Возраст 12+
Билеты от 2400₽

О концерте/спектакле

Музыка немого кино: магический вечер в музее Пушкина

Музыка кино – особый музыкальный жанр, который вошёл в нашу жизнь ещё со времен немого кинематографа. С развитием киноискусства киномузыка стала одной из важных составляющих успеха любой киноленты. Практически невозможно представить себе фильм, в котором совсем не звучит музыка.

Концерт, объединяющий музыку и кино

Необычный концерт, который мы представляем, является частью оригинального цикла. В нем магия немого кино дополнится великолепным звучанием органа. Публику ждёт встреча с легендарным фильмом «Огни большого города», который по праву занимает первое место в списке классических комедий, составленном Американским институтом киноискусства.

Шедевр Чарли Чаплина

Картина, вышедшая на экраны в 1931 году, была создана в эпоху звукового кино. Однако гениальный Чарли Чаплин сделал своим главным союзником не человеческий голос, а музыку, передавшую всю глубину самоотверженной любви и радости победы над обстоятельствами и несправедливостью.

Музыка известных композиторов

На концерте прозвучат не только музыкальные темы Ч. Чаплина, но и произведения известных композиторов, чья слава неразрывно связана с «огнями больших городов» – Парижем, Лондоном, Нью-Йорком и Чикаго.

Уникальная атмосфера вечера

Мы приглашаем вас в замечательный музей Пушкина, расположенный в центре Москвы. Уникальная атмосфера, великолепный фильм и чудесное звучание органа сделают этот вечер незабываемым. Надеемся, что никто не останется равнодушным к нашему событию.

Купить билет на концерт Органный фестиваль в музее Пушкина. Немое кино с органом. Чарли Чаплин. Огни Большого города

Помощь с билетами
Ноябрь
27 ноября четверг
19:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
от 2400 ₽

В ближайшие дни

Женский Stand Up
18+
Юмор
Женский Stand Up
22 марта в 17:00 Petter
от 2000 ₽
Супер проверка комиков с ТВ
18+
Юмор
Супер проверка комиков с ТВ
3 октября в 18:10 Standup Café
от 700 ₽
Женский стендап-клуб
18+
Юмор
Женский стендап-клуб
5 октября в 19:00 O'Donoghue's
от 1390 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше