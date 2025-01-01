Меню
Органный фестиваль в музее Пушкина. Концерт при свечах с песочной анимацией. Бах. Токката и фуга ре минор. Чайковский. Щелкунчик. Григ. Танец Анитры
Киноафиша Органный фестиваль в музее Пушкина. Концерт при свечах с песочной анимацией. Бах. Токката и фуга ре минор. Чайковский. Щелкунчик. Григ. Танец Анитры

Органный фестиваль в музее Пушкина. Концерт при свечах с песочной анимацией. Бах. Токката и фуга ре минор. Чайковский. Щелкунчик. Григ. Танец Анитры

Возраст 12+
О концерте/спектакле

«Токката и фуга ре минор» Иоганна Себастьяна Баха. Популярная классика

Сегодня вас ждёт музыкальное путешествие в мир популярной классики. Это произведения, покорившие сердца зрителей и ставшие неотъемлемой частью мировой культуры на протяжении многих столетий.

Вечная классика

Начнётся программа с «Токкаты и фуги ре минор» Иоганна Себастьяна Баха – самого известного произведения для органа. Эта музыка представляет собой блестящую импровизацию гения, вызывающую глубокие мысли и чувства. Невозможно остаться равнодушным к её мощной энергетике.

Звучание северной Норвегии

Следующим номером станет музыка к драме Генрика Ибсена «Пер Гюнт», написанная Эдвардом Григом. Это произведение, соединившее народные традиции с классической музыкой, создало неповторимый звуковой мир, в котором каждая сюита – настоящий шедевр. В ритмах народных танцев и лирике ностальгических мелодий звучит голос северной Норвегии.

Чудеса зимнего балета

Неотъемлемым сюрпризом вечера станет знакомый сюжет «Щелкунчика», который быстро завоевал популярность с момента своей первой публикации в 1816 году. Балет, написанный Петром Ильичом Чайковским в 1892 году, стал неотъемлемой частью мирового культурного наследия. Его новаторская музыка продолжает очаровывать зрителей — каждое зимнее торжество кажется невозможным без неё.

Исполнители вечера

На сцене выступят:

  • Мастер песочной анимации Анна Иванова
  • Лауреаты международных конкурсов Ольга Кемова (орган) и Ксения Кемова (фортепиано)

Программа концерта

В программе:

  • И. С. Бах
  • Г. Ф. Гендель
  • Э. Григ
  • Й. Брамс
  • И. Штраус
  • П. Чайковский

Не упустите возможность погрузиться в мир классической музыки и насладиться великолепием звучания!

