Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Органный фестиваль в музее Пушкина. Концерт при свечах с песочной анимацией. Бах. Токката и фуга ре минор. Чайковский. Щелкунчик. Григ. Танец Анитры
Билеты от 2400₽
Киноафиша Органный фестиваль в музее Пушкина. Концерт при свечах с песочной анимацией. Бах. Токката и фуга ре минор. Чайковский. Щелкунчик. Григ. Танец Анитры

Органный фестиваль в музее Пушкина. Концерт при свечах с песочной анимацией. Бах. Токката и фуга ре минор. Чайковский. Щелкунчик. Григ. Танец Анитры

12+
Возраст 12+
Билеты от 2400₽

О концерте/спектакле

Музыкальный вечер: популярная классика и её шедевры

Сегодня вас ожидает незабываемый концерт, посвящённый знаменитым произведениям, которые уже давно завоевали сердца зрителей по всему миру. Эти музыкальные шедевры, написанные в разных странах и жанрах, продолжают радовать слушателей на протяжении многих столетий.

Бах и его "Токката и фуга ре минор"

Начнём с Иоганна Себастьяна Баха, чье произведение Токката и фуга ре минор считается одним из самых известных для органа. Эта музыка представляет собой блестящую органную импровизацию гениального композитора, которая способна пробуждать мысли и чувства у каждого слушателя.

Григ и "Пер Гюнт"

Перейдем к Эдварду Григу, чья музыка к драме Генрика Ибсена Пер Гюнт уже давно живёт самостоятельной концертной жизнью. Григ мастерски соединил народные традиции с достижениями классики, создав драгоценный звуковой сплав. Каждая пьеса из оркестровых сюит — это настоящий шедевр, который погружает в удивительные ритмы народных танцев и лиричность ностальгических мелодий, отражающих голос северной Норвегии.

Чайковский и "Щелкунчик"

Не можем не упомянуть и о балете Щелкунчик, который стал популярным с момента первой публикации в 1816 году. Балет, написанный Петром Ильичом Чайковским в 1892 году, уже давно признан частью мирового культурного наследия. Его новаторская музыка продолжает очаровывать зрителей, и без неё не обходится ни одно зимнее торжество.

Исполнители и программа вечера

На сцене выступят замечательные исполнители: Лидия Миллер (песочная анимация), Ольга Кемова (орган) и Ксения Кемова (фортепиано). В программе прозвучат произведения таких композиторов, как И.С. Бах, Г.Ф. Гендель, Э. Григ, Й. Брамс, И. Штраус и П. Чайковский.

Не упустите возможность насладиться волшебством музыки, которую мы все любим!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 августа
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
19:00 от 2400 ₽

В ближайшие дни

Open mic: опытные комики
18+
Юмор
Open mic: опытные комики
23 августа в 20:00 Penta
от 650 ₽
Рахманинов. Второй концерт и Вторая симфония
0+
Классическая музыка
Рахманинов. Второй концерт и Вторая симфония
4 февраля в 19:00 Дом музыки
от 400 ₽
Музыкальное лото. Вечные хиты
18+
Вечеринка
Музыкальное лото. Вечные хиты
1 августа в 20:00 Macho
от 1000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше