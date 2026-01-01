Органные вечера в Кусково. Золотой век: орган и виолончель

Концерт солистов барочной капеллы «Золотой век» в Кусково

6 июня в Танцевальном зале Дворца усадьбы Кусково зрителей ждёт уникальный концерт, в котором выступят известные музыканты: органист Алексей Шевченко и виолончелист Александр Листратов. Они представят редкую программу, основанную на произведениях итальянских композиторов эпохи барокко и романтизма.

Музыка Вивальди и Баха

В концерте прозвучат два концерта Антонио Вивальди, находящиеся в органных транскрипциях Иоганна Себастьяна Баха из веймарского периода. Это время стало важной вехой в карьере Баха, когда он познакомился с новейшими итальянскими музыкальными течениями. Эти переработки демонстрируют не только техническое мастерство, но и глубокое понимание органного звучания, делая их фактически независимыми многоголосными произведениями.

Виолончель в XIX веке

Основная часть программы сосредоточится на музыке XIX века, когда орган тесно взаимодействовал с оперной культурой и виолончель утвердилась как инструмент виртуозной сцены. Альфредо Пиатти, итальянский виолончелист, известный своим мастерством, оставил нам каприсы, которые совмещают яркую технику и мелодичность. Это стало важным аспектом итальянской инструментальной традиции.

Завершающая часть программы

Концерт завершится Сонатой для виолончели и органа Марко Андзолетти, композитора, который стремился соединить романтическую камерную традицию с виртуозностью концертного исполнения. Это произведение, как и все остальные, обещает стать украшением музыкального вечера.

Исполнители

Алексей Шевченко — российский органист и клавесинист, лауреат международных конкурсов, и педагог, активно выступающий как в России, так и за рубежом. Его работа сосредоточена на исторически информированном исполнительстве барочной музыки.

Александр Листратов — опытный исполнитель на барочной виолончели и основатель капеллы «Золотой век», знаменит своими выступлениями на крупнейших фестивалях старинной музыки по всему миру.

Произведения в программе

Антонин Дворжак - Рондо соль минор

Иоганн Себастьян Бах - Концерт ре минор по Антонио Вивальди, BWV 596

Альфредо Пиатти - Каприс для виолончели соло

Иоганн Себастьян Бах - Концерт ля минор по Антонио Вивальди, BWV 593

Падре Давид из Бергамо - Sinfonia col tanto applaudito inno popolare

Марко Андзолетти - Из сонаты для виолончели и органа, до мажор

