Органные вечера в Кусково. Золотой век: орган и виолончель
Билеты от 550₽
6+
О концерте

Концерт солистов барочной капеллы «Золотой век» в Кусково

6 июня в Танцевальном зале Дворца усадьбы Кусково зрителей ждёт уникальный концерт, в котором выступят известные музыканты: органист Алексей Шевченко и виолончелист Александр Листратов. Они представят редкую программу, основанную на произведениях итальянских композиторов эпохи барокко и романтизма.

Музыка Вивальди и Баха

В концерте прозвучат два концерта Антонио Вивальди, находящиеся в органных транскрипциях Иоганна Себастьяна Баха из веймарского периода. Это время стало важной вехой в карьере Баха, когда он познакомился с новейшими итальянскими музыкальными течениями. Эти переработки демонстрируют не только техническое мастерство, но и глубокое понимание органного звучания, делая их фактически независимыми многоголосными произведениями.

Виолончель в XIX веке

Основная часть программы сосредоточится на музыке XIX века, когда орган тесно взаимодействовал с оперной культурой и виолончель утвердилась как инструмент виртуозной сцены. Альфредо Пиатти, итальянский виолончелист, известный своим мастерством, оставил нам каприсы, которые совмещают яркую технику и мелодичность. Это стало важным аспектом итальянской инструментальной традиции.

Завершающая часть программы

Концерт завершится Сонатой для виолончели и органа Марко Андзолетти, композитора, который стремился соединить романтическую камерную традицию с виртуозностью концертного исполнения. Это произведение, как и все остальные, обещает стать украшением музыкального вечера.

Исполнители

Алексей Шевченко — российский органист и клавесинист, лауреат международных конкурсов, и педагог, активно выступающий как в России, так и за рубежом. Его работа сосредоточена на исторически информированном исполнительстве барочной музыки.

Александр Листратов — опытный исполнитель на барочной виолончели и основатель капеллы «Золотой век», знаменит своими выступлениями на крупнейших фестивалях старинной музыки по всему миру.

Произведения в программе

  • Антонин Дворжак - Рондо соль минор
  • Иоганн Себастьян Бах - Концерт ре минор по Антонио Вивальди, BWV 596
  • Альфредо Пиатти - Каприс для виолончели соло
  • Иоганн Себастьян Бах - Концерт ля минор по Антонио Вивальди, BWV 593
  • Падре Давид из Бергамо - Sinfonia col tanto applaudito inno popolare
  • Марко Андзолетти - Из сонаты для виолончели и органа, до мажор

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события, полного богатства и глубины классической музыки!

Июнь
6 июня суббота
18:00
Усадьба Кусково и музей керамики Москва, Юности, 2
от 550 ₽

