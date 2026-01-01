Органные вечера в Кусково. Закрытие XVI фестиваля

Приглашаем вас на торжественный финальный концерт XVI летнего музыкального сезона в Кусково, который состоится 5 сентября 2026 года в 18:00 в Танцевальном зале Большого дворца Музея-усадьбы «Кусково».
На сцене выступит выдающаяся советская и латвийская органистка Евгения Лисицына в сольном концерте.
В этот вечер прозвучат шедевры великих композиторов: Иоганна Себастьяна Баха и Антонио Вивальди. Вивальди будет представлен в авторском переложении для органа от Евгении Лисицыной — знаменитый цикл концертов «Времена года».
Не пропустите возможность насладиться музыкой в исполнении мастера и завершить летний сезон в прекрасной атмосфере!