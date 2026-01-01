Органные вечера в Кусково. Закрытие XVI фестиваля
Билеты от 550₽
Органные вечера в Кусково. Закрытие XVI фестиваля

6+
О концерте

Закрытие XVI фестиваля «Органные вечера в Кусково»

Приглашаем вас на торжественный финальный концерт XVI летнего музыкального сезона в Кусково, который состоится 5 сентября 2026 года в 18:00 в Танцевальном зале Большого дворца Музея-усадьбы «Кусково».

Исполнитель

На сцене выступит выдающаяся советская и латвийская органистка Евгения Лисицына в сольном концерте.

Программа

В этот вечер прозвучат шедевры великих композиторов: Иоганна Себастьяна Баха и Антонио Вивальди. Вивальди будет представлен в авторском переложении для органа от Евгении Лисицыной — знаменитый цикл концертов «Времена года».

Особенности концерта

  • Масштабный финал: Концерт станет финальным аккордом XVI летнего музыкального сезона, который в 2026 году включил 25 уникальных программ.
  • Легендарная интерпретация: Переложение «Времен года» Вивальди стало классикой органного репертуара и позволяет вновь услышать знакомые струнные рельефы, раскрывая их в мощном многообразии регистров «короля инструментов».

Не пропустите возможность насладиться музыкой в исполнении мастера и завершить летний сезон в прекрасной атмосфере!

Сентябрь
5 сентября суббота
18:00
Усадьба Кусково и музей керамики Москва, Юности, 2
от 550 ₽

